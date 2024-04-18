Οι αρχές της Ινδονησίας διέταξαν την εκκένωση χιλιάδων ανθρώπων την Πέμπτη μετά τις αλλεπάλληλες εκρήξεις του ηφαιστείου Ρουάνγκ στην επαρχία του Βόρειου Σουλαουέζι. Η έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα προκάλεσε προειδοποίηση για τσουνάμι, ενώ πετάγονται τόνοι ηφαιστειακής τέφρας και βράχων.

Σύμφωνα με το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Γεωλογικών Καταστροφών της Ινδονησίας -το οποίο ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στο υψηλότερο επίπεδο IV- το Ρουάνγκ έχει εκραγεί τουλάχιστον πέντε φορές τις προηγούμενες 24 ώρες.

Οι επαναλαμβανόμενες εκρήξεις έχουν εγείρει ανησυχίες για την κατάρρευση τμήματος του ηφαιστείου στη θάλασσα, προκαλώντας έτσι τσουνάμι.



Αυτό ώθησε τις αρχές να διατάξουν την εκκένωση περισσότερων από 11.000 ανθρώπων από περιοχές που περιβάλλουν το ηφαίστειο, συμπεριλαμβανομένων περιοχών του νησιού Ταγκουλαντάνγκ, στο οποίο ζουν περισσότεροι από 22.000 άνθρωποι.

Ζητήθηκε από τουρίστες και κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση και να μην εισέλθουν σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων γύρω από τον ενεργό κρατήρα του ηφαιστείου. Το πλησιέστερο διεθνές αεροδρόμιο στην πόλη Μανάντο έκλεισε εδώ και 24 ώρες, καθώς μεγάλες στήλες καπνού και στάχτης συνέχισαν να πετάγονται από το ηφαίστειο.

Mount Ruang Erupts in Indonesia 🇮🇩 , Spewing Lava Thousands of Feet Into the Skypic.twitter.com/L7FwfScpoq — Craig (@craigansibin) April 18, 2024

Πηγή: skai.gr

