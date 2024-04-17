H Χαμάς εξήρε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την στάση του και για τις δηλώσεις που έκανε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος του σχετικά με την υπεράσπιση των Παλαιστινίων και της ίδιας της οργάνωσης, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συναντήθηκε στο Κατάρ με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, και τους συνεργάτες του.

«Θεωρούμε πολύτιμη τη στάση του αδελφού προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για την ελευθερία και την απελευθέρωση της γης του» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαμάς, όπως σημειώνουν τουρκικοί ενημερωτικοί δικτυακοί τόποι, και προσθέτει ότι εκτιμά και αισθάνεται υπερηφάνεια για τη δήλωση του Τούρκου προέδρου πως η Χαμάς είναι ό,τι ήταν οι τουρκικές δυνάμεις του Κεμάλ Ατατούρκ στη διάρκεια του Μικρασιατικού Πολέμου, υποστηρίζοντας για μία ακόμη φορά ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική οργάνωση.

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του ο Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Λέω πολύ ξεκάθαρα και ανοιχτά ότι η Χαμάς είναι ακριβώς το ίδιο με τις "Εθνικές Δυνάμεις" στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του "εθνικού αγώνα"».

Στη γραπτή ανακοίνωση της Χαμάς σημειώνεται ακόμα: «Οι θαρραλέες δηλώσεις και οι έντιμη στάση του Προέδρου Ερντογάν ενσαρκώνουν την ιστορική και μοναδική θέση του αδελφού τουρκικού λαού. Ο λαός μας θα θυμάται από στήθους αυτές τις δηλώσεις ως μια θαρραλέα φωνή για τη στάση απέναντι στο λαό μας στη Λωρίδα της Γάζας και στον αγώνα του για την υποστήριξη του δικαιώματος του λαού μας να απελευθερώσει τη γη του, και να επιστρέψει σε αυτήν καθώς και να ιδρύσει ένα ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ».

Κατά τη σημερινή ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Ως Ταγίπ Ερντογάν, ακόμη και αν μείνω μόνος, θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τον παλαιστινιακό αγώνα και να είμαι η φωνή του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού όσο ο Θεός μου δίνει ζωή». Ας το ακούσει όλος ο κόσμος, είπε χαρακτηριστικά με το ακροατήριο των βουλευτών του ΑΚΡ να επευφημεί και να χειροκροτεί.

Χαρακτήρισε το Ισραήλ κράτος τρομοκράτη που προβαίνει σε γενοκτονία και η οποία έχει γραφτεί ως ντροπή στην ιστορία της ανθρωπότητας. «Το τρομοκρατικό κράτος του Ισραήλ διαπράττει μια απάνθρωπη γενοκτονία τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου. Με την άνευ όρων υποστήριξη που λαμβάνει από τη Δύση, το Ισραήλ κάνει αλόγιστα μια σφαγή που έχει ήδη γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας ως ντροπή» είπε συγκεκριμένα.

Κλιμακώνοντας τη φραστική επίθεσή του κατά του Ισραήλ, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη: «Σκότωσαν 14.000 παιδιά, έχουν ήδη ξεπεράσει τον Χίτλερ. Θα υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης κάτω από όλες τις συνθήκες, σε πείσμα όσων δεν βλέπουν το θάνατο 14.000 αθώων παιδιών και προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του Ισραήλ λέγοντας ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση».

Υπονόησε επίσης ότι σε όλα τα πραξικοπήματα ή απόπειρες πραξικοπημάτων που έγιναν στην Τουρκία από το 1980 και μετά υπάρχει ισραηλινός δάκτυλος: «Μην ξεχνάτε το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου (σ.σ. το 1980) που έγινε μετά το συλλαλητήριο της Ιερουσαλήμ στο Ικόνιο, μην ξεχνάτε το πραξικόπημα της 28ης Φεβρουαρίου (σ.σ. το 1997) που έγινε μετά τη νύχτα (αφιερωμένη) στην Ιερουσαλήμ στο Σιντζάν, μην ξεχνάτε την επιχείρηση κατά της ΜΙΤ, την απόπειρα πραξικοπήματος στις 17/25 Δεκεμβρίου (σ.σ. η δικαστική έρευνα για διαφθορά και η επιδρομή της αστυνομίας σε σπίτια και γραφεία στελεχών του κυβερνώντος κόμματος το 2013), την προδοσία της 15ης Ιουλίου (σ.σ. η απόπειρα πραξικοπήματος του 2016) που έγινε από την προδοτική οργάνωση FETO, τον υπηρέτη του Σιωνισμού, για να κάμψει την ευαισθησία μας απέναντι στην Παλαιστίνη». Στο σημείο αυτό υπενθύμισε ότι η δική του ευαισθησία στο Παλαιστινιακό εκδηλώθηκε πριν από 15 χρόνια στο Νταβός, όταν συγκρούστηκε με τον Ισραηλινό τότε πρόεδρο Σίμον Πέρες, διακόπτοντας τον λόγο του με τη φράση «one minute» που πέρασε στην ιστορία και στη συνέχεια εγκαταλείποντας το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Την ίδια ώρα επίσημη επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν,ο οποίος θα συναντηθεί στη Ντόχα με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών της χώρας σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θανί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

