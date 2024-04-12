Έρευνα της βελγικής εισαγγελίας για πιθανή ρωσική παρέμβαση στις ευρωεκλογές

Η βελγική εισαγγελία εξετάζει πιθανή ρωσική παρέμβαση στις επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από ευρήματα που παρασχέθηκαν από τις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρο.

Σύμφωνα με τον Βέλγο πρωθυπουργό, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ρωσικές ομάδες αναμειγνύονται στις ευρωπαϊκές εκλογές για να προωθήσουν τους φιλορώσους υποψηφίους και έτσι να αποδυναμώσουν την ευρωπαϊκή υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Ο στόχος είναι να βοηθήσουν στην εκλογή περισσότερων φιλορώσων υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ενισχύσουν μια φιλορωσική αφήγηση σε αυτό το όργανο», είπε ο Ντε Κρο στους δημοσιογράφους.

«Η εξασθενημένη ευρωπαϊκή υποστήριξη για την Ουκρανία εξυπηρετεί τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης», είπε.

Ο Ντε Κρο είπε ότι η βελγική έρευνα ξεκίνησε αφού οι τσεχικές αρχές ανακάλυψαν φιλορώσους πράκτορες ενεργούς στις Βρυξέλλες που επιδιώκουν να επηρεάσουν, ακόμη και να πληρώσουν, τους Ευρωπαίους νομοθέτες για να προωθήσουν μια φιλορωσική ατζέντα.

Φάνηκε ότι δεν έγιναν πληρωμές σε μετρητά στο Βέλγιο, αν και είχε γίνει παρέμβαση εκεί, είπε.

Η Δύση έχει επανειλημμένα κατηγορήσει Ρώσους πράκτορες ότι χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο για να διαδώσουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες για να τις υπονομεύσει, να προωθήσουν τη Ρωσία ή να προσπαθήσουν να επηρεάσουν τις προεκλογικές εκστρατείες της κοινής γνώμης.

Οι ρωσικές αρχές έχουν επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες.

Ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου, κόμματα που επέκριναν την υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, όπως το γαλλικό ακροδεξιό Rassemblement National, το Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας και το Γερμανικό AfD, αναμένεται να αυξήσουν τα ποσοστά τους από τις προηγούμενες ευρωεκλογές.

Ο Ντε Κρο είπε ότι είχε ζητήσει μια επείγουσα συνεδρίαση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία για την Ποινική και Δικαιοσύνη (EuroJust) για να συζητηθεί αυτό το θέμα και πρότεινε στην OLAF, την υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, να ασκήσει δίωξη στην υπόθεση.

«Έχουμε ευθύνη και ευθύνη μας είναι να υπερασπιστούμε ότι το δικαίωμα κάθε πολίτη για ελεύθερη και ασφαλή ψήφο μπορεί να διατηρηθεί», είπε.



Πηγή: skai.gr

