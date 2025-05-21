ΕΕ και Ηνωμένο Βασίλειο πάτησαν το κουμπί των κυρώσεων

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισαν την επιβολή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενόσω το Κρεμλίνο αρνήθηκε να προσφέρει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα όσον αφορά στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι επιπλέον 100 κυρώσεις πρόκειται να επιβληθούν κατά του ρωσικού στρατού, της ρωσικής ενέργειας και της ρωσικής οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα μέτρα θα στοχεύσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες των ρωσικών οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων Iskander, κατά 14 μελών των χρηματοδοτούμενων από το Κρεμλίνο υπηρεσιών πληροφοριών καθώς επίσης και 46 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βοηθούν τη Ρωσία να αποφεύγει τις κυρώσεις αλλά και κατά 18 πλοίων του «σκιώδη στόλου» πετρελαιοφόρων του Κρεμλίνου.

Αντίστοιχα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι και το 18ο πακέτο «περαιτέρω σκληρών κυρώσεων» κατά της Ρωσίας βρίσκεται ήδη στα σκαριά. «Ήρθε η ώρα να εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός» υπογράμμισε σχετικά η πρόεδρος της Κομισιόν έχοντας ήδη ανακοινώσει πως συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συμπληρώνοντας ότι «η Ευρώπη μόλις υιοθέτησε το 17ο πακέτο σκληρών κυρώσεων».

Την ίδια στιγμή, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζουν και τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμών για το ρωσικό πετρέλαιο που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης από τα 60 δολάρια το βαρέλι, προκειμένου να περιορίσουν τη χρήση των ρωσικών κερδών για τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Από την πλευρά του το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στην ενεργοποίηση των επώδυνων για τη Μόσχα ευρωπαϊκών κυρώσεων επανέλαβε πως «η Μόσχα δεν απαντά ποτέ σε τελεσίγραφα» με την εκπρόσωπο, Μαρία Ζαχάροβα, να αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι «για άλλη μία φορά άρχισαν να τραγουδούν ένα παλιό τραγούδι, ότι δεν μπορούν να εμπιστευθούν τη Ρωσία, η οποία όπως λένε, πρέπει να τιμωρηθεί».

Αντιθέτως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκρυψε την ικανοποίησή του και καλωσόρισε τις κυρώσεις. «Όσο μεγαλύτερη η πίεση στη Ρωσία, τόσο περισσότερα τα κίνητρα για να προσεγγίσει την αληθινή ειρήνη» υπογράμμισε σχετικά υπογραμμίζοντας τη σημασία περιορισμών στον ρωσικό στόλο τάνκερ, ο οποίος όπως είπε χρησιμεύει «για τη χρηματοδότηση δολοφονιών» καθώς επίσης και «για τη χρηματοδότηση μηχανισμών που η Μόσχα χρησιμοποιεί για την ενίσχυση της πολεμικής της βιομηχανίας».

Η ανακοίνωση των νέων κυρώσεων από πλευράς ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου υπογραμμίζει την αποτυχία του Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει, ώστε να μπει ένα τέλος στην αιματοχυσία, καθώς κατέστη σαφές πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν κατάφερε να λυγίσει την αδιαλλαξία του Ρώσου ομολόγου του, Βλάντιμιρ Πούτιν, στις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός. Από την εξίσωση δεν απουσιάζει ούτε το γεγονός πως ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε να μην ευθυγραμμίζεται με την απόφαση των Ευρωπαίων συμμάχων για επιβολή κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι οποίοι συμμετείχαν σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δίωρου τηλεφωνήματός του με τον Ρώσο πρόεδρο, δήλωσαν έκπληκτοι με τον τρόπο με τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ τους περιέγραφε τη συνομιλία του με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, «ο Τραμπ εμφανίστηκε «σχετικά ικανοποιημένος με τα όσα άκουσε από τον Πούτιν και τα παρουσίασε ως νέα εξέλιξη, παρά το γεγονός πως οι ρωσικές θέσεις δεν είχαν αλλάξει καθόλου».

Τη Δευτέρα, βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη μία καταιγίδα αντιδράσεων με ειδικούς και αναλυτές να προσπαθούν να εξηγήσουν την απροθυμία για κάποιους και την ανικανότητα για άλλους πως ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν κατάφερε να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ορισμένοι μάλιστα σημείωναν πως ο Βλάντιμιρ Πούτιν κατάφερε να χειριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ ελέγχοντας απολύτως το… παιχνίδι.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσπαθούσε να εξηγήσει πως έχει καταγραφεί πρόοδος, χαρακτήριζε τη συνομιλία ως «εξαιρετική» αλλά επέλεγε να πάρει απόσταση αφήνοντας Ρωσία και Ουκρανία να τα βρουν μεταξύ τους... Συγχρόνως, η Μόσχα εξακολουθούσε να επιμένει στις μαξιμαλιστικές της αξιώσεις.

