Στο κατώφλι νέας ανάφλεξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν -για δεύτερη φορά τις τελευταίες τρεις ημέρες-, η κλιμάκωση της έντασης στο Στενό του Ορμούζ και η περαιτέρω επέλαση του Ισραήλ στο Λίβανο επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, ο αμερικανικός στρατός έπληξε τα ξημερώματα στρατιωτική εγκατάσταση στο Ιράν, η οποία θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική ναυσιπλοΐα στο Ορμούζ. Όπως δήλωσε, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν και κατέρριψαν πολλαπλά ιρανικά drones, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες «μετρημένες» και «αποκλειστικά αμυντικές».

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης-λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ το Tasnim, επικαλούμενο ανώνυμη ιρανική στρατιωτική πηγή, ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί θύματα ή ζημιές.

Την ίδια ώρα, το Tasnim μετέδωσε ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ με απενεργοποιημένο ραντάρ, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, αφού το ναυτικό των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ. Το πρακτορείο, σε νεότερη αναφορά του, έκανε λόγο για τέσσερα πλοία που αναχαιτίστηκαν από τις ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, επειδή φέρονται να επιχειρούσαν να εισέλθουν στον Κόλπο χωρίς συντονισμό με την Τεχεράνη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην αμερικανική επίθεση, προειδοποιώντας για «πιο αποφασιστική» αντίδραση σε περίπτωση νέων επιθετικών ενεργειών.

Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η αεράμυνά του αναχαίτισε «εχθρικούς» πυραύλους και drones, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση της επίθεσης.

Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε διαταγές αναγκαστικής εκκένωσης για ολόκληρο τον πληθυσμό του νότιου Λιβάνου, απειλώντας τους κατοίκους να κινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχρανί, περίπου 40 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, καθώς όλες οι περιοχές νότια του ποταμού αποτελούν πλέον «ζώνες μάχης». Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν για «απόλυτη καταστροφή» στο νότιο Λίβανο εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων και της εντεινόμενης χερσαίας εισβολής.

Στο διπλωματικό πεδίο, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δημοσιοποίησαν αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ενώ ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μια πιθανή συμφωνία προέβλεπε άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν και άνοιγμα του Ορμούζ, ώστε η ναυσιπλοΐα να επανέλθει στα προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε επίσης κυρώσεις κατά της νεοσύστατης ιρανικής Αρχής του Στενού.

