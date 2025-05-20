Ζαχάροβα: Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει αν θα διαπραγματευτεί την ειρηνευτική συμφωνία της Μόσχας

Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει εάν θα συνεργαστεί ή όχι στη συζήτηση ενός μνημονίου ενόψει μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, που έχει προτείνει η Μόσχα, δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στην εβδομαδιαία ενημέρωση της, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επεδίωξαν, αλλά απέτυχαν να αποτρέψουν, την επανέναρξη του άμεσου διαλόγου με τη Ρωσία.

Προσέθεσε μάλιστα ότι η Ρωσία δεν απαντά σε τελεσίγραφα και ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

