Ζαχάροβα: Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει αν θα διαπραγματευτεί την ειρηνευτική συμφωνία της Μόσχας

Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει εάν θα συνεργαστεί ή όχι στη συζήτηση ενός μνημονίου ενόψει μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας, που έχει προτείνει η Μόσχα, δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Στην εβδομαδιαία ενημέρωση της, η Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επεδίωξαν, αλλά απέτυχαν να αποτρέψουν, την επανέναρξη του άμεσου διαλόγου με τη Ρωσία.
Προσέθεσε μάλιστα ότι η Ρωσία δεν απαντά σε τελεσίγραφα και ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Κίεβο.
