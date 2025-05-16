Το επόμενο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας θα περιλαμβάνει περισσότερες κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα της χώρας, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας», δήλωσε προχθές η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Με ανάρτησή της στο Χ έκανε γνωστό ότι «περιορίζουμε περαιτέρω την πρόσβαση στην τεχνολογία του πεδίου της μάχης», ενώ επισήμανε ότι «189 πλοία του σκιώδους στόλου, που στοχεύουν στις ενεργειακές εξαγωγές της Ρωσίας», περιλαμβάνονται στη λίστα των κυρώσεων.

I welcome the agreement on our 17th sanctions package against Russia.



We are further restricting access to battlefield technology.



And we have listed an additional 189 shadow fleet vessels to target Russia's energy exports.



This war has to end. We will keep the pressure high… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2025

«Σε σημαντική συμφωνία κατέληξαν σήμερα οι πρέσβεις της ΕΕ σχετικά με το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την αντιμετώπιση του ρωσικού σκιώδους στόλου», δήλωσε στη δική του ανάρτηση στο Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ο ίδιος στο μήνυμά του τόνισε ότι «αυτό αποτελεί ισχυρό μήνυμα ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη στο πλευρό του λαού της Ουκρανίας».

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας χαιρέτισε επίσης τη συμφωνία για το 17ο πακέτο κυρώσεων, λέγοντας στο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ ότι «αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμό της». Όπως είπε η ίδια, «οι κυρώσεις εξαντλούν το πολεμικό σεντούκι της Ρωσίας. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Θα διατηρήσουμε την πίεση υψηλή στο Κρεμλίνο».

