Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, η Κρίστι Νόεμ, μπέρδεψε χθες Τρίτη την αρχή habeas corpus, που εγγυάται θεμελιώδη δικαιώματα, με την εξουσία της κυβέρνησης να απελαύνει μετανάστες, όπως θέλει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η Νόεμ δεχόταν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια ακρόασης ενώπιον επιτροπής της Γερουσίας σχετικά με δηλώσεις του συμβούλου του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ. Αυτός ο τελευταίος απείλησε την 9η Μαΐου πως θα ανασταλεί το habeas corpus, άρα το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη μεταναστών στο στόχαστρο σχεδίου μαζικών απελάσεων, σε περίπτωση που δικαστές συνεχίσουν να εγείρουν εμπόδια στην υλοποίηση της προεδρικής προεκλογικής εξαγγελίας.

«Τι είναι αυτό το habeas corpus;» τη ρώτησε η Δημοκρατική γερουσιάστρια Μάγκι Χασάν.

«Το habeas corpus είναι το συνταγματικό δικαίωμα του προέδρου να απελαύνει κόσμο από αυτή τη χώρα, να αναστέλλει το δικαίωμά του να... » βιάστηκε να πει η υπουργός προτού η γερουσιάστρια τη διακόψει και τη διορθώσει.

«Το habeas corpus είναι η νομική αρχή που υποχρεώνει την κυβέρνηση να εξηγεί δημόσια τον λόγο της σύλληψης και της φυλάκισης οποιουδήποτε», της θύμισε.

«Χωρίς αυτή την προστασία, θα μπορούσε απλούστατα να συλλαμβάνει κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών πολιτών, και να τον φυλακίζει επ’ αόριστον χωρίς λόγο. Το habeas corpus είναι το θεμελιώδες δικαίωμα που διακρίνει ελεύθερες κοινωνίες όπως η Αμερική από αστυνομικά κράτη όπως η Βόρεια Κορέα», επέμεινε.

Η υπουργός έσπευσε να επαναδιατυπώσει την απάντησή της, λέγοντας πως «υποστηρίζει το habeas corpus», αλλά επαφίεται στον πρόεδρο να αποφασίζει αν ενδεχομένως θα ανασταλεί. Η κ. Νόεμ διαβεβαίωσε μολαταύτα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις της δικαιοσύνης για το ζήτημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε απόλυτη προτεραιότητά του, συνεχίζοντας να μιλά περί «εισβολής» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να προβάλλονται ιδιαίτερα από φίλα προσκείμενα μέσα ενημέρωσης οι απελάσεις μεταναστών.

Όμως η υπόσχεσή του να απελάσει μαζικά «εκατομμύρια» μετανάστες προσκρούει σε ή επιβραδύνεται από αποφάσεις της δικαιοσύνης, ανάμεσά τους κι από πλευράς του Ανώτατου Δικαστηρίου, παρότι πλειοψηφούν σ’ αυτό συντηρητικοί δικαστές, με το επιχείρημα πως όσοι μπαίνουν στο στόχαστρο έχουν δικαιώματα τα οποία οφείλουν να γίνονται σεβαστά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.