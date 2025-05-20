Μετά το τηλεφώνημα της με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, ανέφερε ότι ήρθε η ώρα να ενταθεί η πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί η κατάπαυση του πυρός.

Αναλυτικά σε ανάρτηση της δήλωσε:

«Μόλις έκλεισα το τηλέφωνο με τον Ζελένσκι. Συντονιζόμαστε στενά για τα επόμενα βήματα. Η Ευρώπη μόλις ενέκρινε το 17ο πακέτο αυστηρών κυρώσεων. Ένα 18ο πακέτο προετοιμάζεται με περαιτέρω αυστηρές κυρώσεις. Ήρθε η ώρα να ενταθεί η πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός».

Just off the phone with @ZelenskyyUa.



We are coordinating closely on the next steps.



Europe has just adopted its 17th package of hard-biting sanctions.



An 18th package is being prepared with further hard hitting sanctions.



It’s time to intensify the pressure on Russia to… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2025

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το τηλεφώνημα του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «είναι σημαντικό να επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί στον στόλο δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμεύει για τη χρηματοδότηση δολοφονιών».

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ευχαρίστησα τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ολόκληρη την ΕΕ για το 17ο πακέτο κυρώσεων. Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι σημαντικό να επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί στον στόλο δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμεύει για τη χρηματοδότηση δολοφονιών, καθώς και σε όλα τα σχέδια που χρησιμοποιεί η Ρωσία για την ενίσχυση της στρατιωτικής της βιομηχανίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση στη Ρωσία, τόσο περισσότερα κίνητρα θα έχει η Μόσχα για να κινηθεί προς μια πραγματική ειρήνη. Η Ούρσουλα και εγώ συζητήσαμε επίσης τις προετοιμασίες για το 18ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ. Ρωσικό πετρέλαιο, υποδομές ενεργειακού εμπορίου, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά σχέδια - αυτοί είναι οι τομείς που βλάπτουν περισσότερο τη Ρωσία και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν περισσότερο στην ειρήνη. Ευχαριστώ όλους όσους υποστηρίζουν αυστηρότερες κυρώσεις και λαμβάνουν ισχυρές αποφάσεις. Συζητήσαμε επίσης λεπτομερώς τη χθεσινή συνομιλία με τον Πρόεδρο Τραμπ και το κοινό διπλωματικό μας έργο με τους εταίρους. Η Ευρώπη πρέπει να είναι σύμφωνη και συντονίζουμε κάθε βήμα όσο το δυνατόν στενότερα».

I thanked President of the European Commission @vonderLeyen and the entire EU for the 17th sanctions package. It is a step in the right direction. It is important to impose tough restrictions on Russia’s tanker fleet, which serves to finance killings, as well as on all the… pic.twitter.com/3VO8DhwaIF — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2025

Υπενθυμίζεται ότι μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη μαραθώνια επικοινωνία τους που ξεκίνησε στις 5 το απόγευμα και ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ. Μια εκεχειρία με την Ουκρανία είναι δυνατή μόλις επιτευχθούν σχετικές συμφωνίες, ξεκαθάρισε ο Πούτιν. Για «ειλικρινή και ουσιαστική επικοινωνία» μίλησε πάντως ο Ρώσος πρόεδρος.

«Η Ρωσία υποστηρίζει την παύση των εχθροπραξιών, αλλά είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν οι πιο αποτελεσματικές οδοί προς την ειρήνη» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ρωσίας.

«Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις» δήλωσε από πλευράς του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες με τον Πούτιν.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ για την υποστήριξή του στην επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, αρνήθηκε την εκεχειρία, για άλλη μια φορά, επικαλούμενος τις «βασικές αιτίες» του πολέμου στην Ουκρανία από τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, Τραμπ εξέφρασε τη θέση του για κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο Πούτιν.

Никакого результата у разговора Путина с Трампом нет. Продолжаются дешевые уловки для затягивания времени. Пока Путин изображает переговоры, его армия пытается наступать на Покровск и Константиновку. А Трамп рад верить путинскому обману. pic.twitter.com/DIahOG0ihq — IanMatveev (@ian_matveev) May 19, 2025

Ο Τραμπ σημείωσε ότι η Ρωσία τάσσεται υπέρ μιας ειρηνικής επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία, δήλωσε ο Πούτιν.

«Οι επαφές μεταξύ των συμμετεχόντων στις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης έχουν ξαναρχίσει, γεγονός που δίνει λόγους να πιστεύουμε ότι σε γενικές γραμμές βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο» σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν έκανε λόγο για εποικοδομητική συζήτηση.

Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Κίεβο σε ένα μνημόνιο για μια μελλοντική συνθήκη ειρήνης, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι Ρωσία και Ουκρανία πρέπει να συμφωνήσουν σε «συμβιβασμούς που να ικανοποιούν και τις δύο πλευρές» πριν επιτευχθεί οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, διευκρίνισε τις λεπτομέρειες της συνομιλίας του Πούτιν με τον Τραμπ.

