Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει ποιες ενέργειες θα λάβει, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας να προχωρήσουν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Εξετάζουμε πολλά πράγματα, αλλά θα δούμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από το Καπιτώλιο, μετά από συνάντηση με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Πηγή: skai.gr

