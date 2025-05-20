Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει ποιες ενέργειες θα λάβει, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας να προχωρήσουν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.
«Εξετάζουμε πολλά πράγματα, αλλά θα δούμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από το Καπιτώλιο, μετά από συνάντηση με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές για το φορολογικό νομοσχέδιο.
Πηγή: skai.gr
- Ρούμπιο: Κίνδυνος κατάρρευσης της μεταβατικής αρχής στη Συρία - Μπορεί να απέχει εβδομάδες από έναν εμφύλιο πόλεμο
- Ανεβαίνει το θερμόμετρο στη Βαλτική: Η Μόσχα κατηγορεί το ΝΑΤΟ για «επιθετικές ενέργειες»
- Διεθνής κατακραυγή κατά του Ισραήλ για την επίθεση στη Γάζα: Η Βρετανία «παγώνει» τις εμπορικές συνομιλίες
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.