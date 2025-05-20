Λογαριασμός
«Εξετάζουμε πολλά πράγματα» - Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία

Ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι εξετάζει ποιες ενέργειες θα λάβει, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας να προχωρήσουν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Εξετάζουμε πολλά πράγματα, αλλά θα δούμε», ανέφερε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους καθώς αποχωρούσε από το Καπιτώλιο, μετά από συνάντηση με Ρεπουμπλικανούς βουλευτές για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Πηγή: skai.gr

