Κατηγορίες απαγγέλθηκαν σε μία Αυστραλή που επέστρεψε στη χώρα της τον Σεπτέμβριο από καταυλισμό στη Συρία επειδή εντάχθηκε στο Ισλαμικό Κράτος και επειδή μετέβη και παρέμεινε σε απαγορευμένη περιοχή, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η 34χρονη γυναίκα μετέβη στη Συρία μεταξύ του 2013 και του 2014 μαζί με άλλα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας άνδρας, για να ενταχθούν στο ΙΚ, επεσήμανε η αυστραλιανή ομοσπονδιακή αστυνομία. Ο άνδρας πιστεύεται ότι κρατείται σε φυλακή στη Μέση Ανατολή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η γυναίκα θα παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Τα δύο αδικήματα για τα οποία κατηγορείται επισύρουν ποινή έως και 10 χρόνια κάθειρξη.

Οι κουρδικές δυνάμεις συνέλαβαν τη γυναίκα τον Μάρτιο του 2019 και στη συνέχεια αυτή μεταφέρθηκε στον καταυλισμό αλ Χολ, όπου κρατούνταν συγγενείς των τζιχαντιστών του ΙΚ, ανάμεσά τους και αλλοδαποί.

Η αυστραλιανή αστυνομία επεσήμανε ότι επέστρεψε στην Αυστραλία από τον Λίβανο μαζί με μια 36χρονη γυναίκα, ενώ πρόσθεσε ότι συνεχίζει τις έρευνες εις βάρος και των δύο.

«Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μια χρονική περίοδος κατά την οποία δεν απαγγέλλονται κατηγορίες δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει οι έρευνες», τόνισε η Χίλντα Σιρέκ αναπληρώτρια επιθεωρητής της υπηρεσίας ερευνών της αστυνομίας της Αυστραλίας. «Οι έρευνες συνεχίζονται εις βάρος όλων των ενήλικων γυναικών που επέστρεψαν πρόσφατα από συριακούς καταυλισμούς», πρόσθεσε.

Νωρίτερα τον Μάιο είχαν επιστρέψει στην Αυστραλία τέσσερις γυναίκες και εννέα παιδιά, αφού πέρασαν περισσότερα από επτά χρόνια σε καταυλισμό στη Συρία. Δύο από αυτές τις γυναίκες συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες επειδή κρατούσαν σκλάβα στη Συρία ενώ σε μία άλλη, που έφτασε στο Σίδνεϊ, απαγγέλθηκαν κατηγορίες επειδή εισήλθε σε απαγορευμένη περιοχή και εντάχθηκε σε τρομοκρατική οργάνωση.

Μια άλλη ομάδα Αυστραλών γυναικών και παιδιών έφτασαν στη χώρα την Τρίτη και προς το παρόν οι αρχές δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες εις βάρος τους.

Η επιστροφή των γυναικών και των παιδιών αυτών έχει προκαλέσει την αντίδραση της αντιπολίτευσης στην Αυστραλία, η οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απέτυχε να εμποδίσει τον επαναπατρισμό τους. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι απαντά ότι υπάρχουν «πολύ σοβαροί περιορισμοί» στις ενέργειες που μπορεί να προβεί για να εμποδίσει την είσοδο στη χώρα Αυστραλών πολιτών.

Από το 2012 ως το 2016 κάποιες Αυστραλές ταξίδεψαν στη Συρία για να συναντήσουν τους συζύγους τους οι οποίοι φέρονται να ήταν μέλη του ΙΚ. Μετά την ήττα της οργάνωσης το 2019, πολλές κρατήθηκαν σε καταυλισμούς.

Πηγή: skai.gr

