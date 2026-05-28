Λαβρόφ: Ηλίθιες οι δηλώσεις Κάλας για περιορισμό των ενόπλων δυνάμεών μας

«Ηλίθιες» αποκάλεσε τις δηλώσεις της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγιας Κάλας σχετικά με την ανάγκη περιορισμού των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Νωρίτερα, η κ. Κάλας ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Προτού μιλήσουμε στους Ρώσους, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε μεταξύ μας για τα θέματα για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους». Η ίδια εκτίμησε ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να πέσει στη ρωσική παγίδα και να επικεντρώσει τη συζήτηση στο ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη σε τυχόν συνομιλίες με τη Μόσχα, υπογραμμίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις είναι ομαδική προσπάθεια.

«Πιστεύω ότι πρόκειται για μια παγίδα στην οποία η Ρωσία θέλει να πέσουμε: να συζητάμε ποιος θα μιλήσει μαζί τους την ώρα που ήδη επιλέγουν ποιος είναι κατάλληλος και ποιος όχι», εκτίμησε η Κάλας προσερχόμενη στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών.

«Ας μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Οι διαπραγματεύσεις είναι πάντα ομαδική προσπάθεια», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «για τον λόγο αυτό ή ουσία είναι πολύ πιο σημαντική από το ποιος».

Η συζήτηση για την επανεκκίνηση των επαφών με τη Μόσχα έχει ενταθεί καθώς οι μεσολαβητικές προσπάθειες των ΗΠΑ έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και η προσοχή του Αμερικανού προέδρου Τραμπ μονοπωλείται από το Ιράν.

Από την πλευρά της η Ουκρανία πιέζει την Ευρώπη, η οποία μέχρι τώρα είχε υποβιβαστεί σε δεύτερο πλάνο από την Ουάσινγκτον, να παρέμβει και να αναλάβει πιο σημαντικό ρόλο.

«Η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Είναι σημαντικό να έχει ισχυρή φωνή και παρουσία σε αυτή τη διαδικασία και αξίζει να καθοριστεί με ακρίβεια ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη», δήλωσε πρόσφατα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φάνηκε να είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο, προτείνοντας μάλιστα η Ευρώπη να επιλέξει ως μεσολαβητή τον μακροχρόνιο σύμμαχό του, τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ωστόσο, το απέρριψαν οι χώρες της ΕΕ.

Το πιο σημαντικό είναι να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να την αναγκάσουν να καθίσει καλόπιστα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τονίζεται από τις Βρυξέλλες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.