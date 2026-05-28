Κατηγορούμενος στην υπόθεση Λυγγερίδη ο ένας συλληφθείς για τους πυροβολισμούς στην Πατησίων

Του Μάκη Συνοδινού

«Πλούσιο» είναι το ποινικό παρελθόν των 3 συλληφθέντων που πρωταγωνίστησαν στην αιματηρή ληστεία στην Πατησίων χθες το απόγευμα. Κλοπές, απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και μαχαιρώματα είναι μερικές μόνο από τις κατηγορίες που είχαν αντιμετωπίσει στο παρελθόν οι 3 συλληφθέντες, δύο υπήκοοι Αλβανίας και ένας Έλληνας, οι οποίοι έπεσαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα πληροφορίες του skai.gr, o 30χρονος Έλληνας το 2023 είχε συλληφθεί αμέσως μετά τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγεριδη, που τραυματίστηκε με ναυτική φωτοβολίδα στη διάρκεια οπαδικής επεισοδίων στου Ρέντη στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ.

Ο 30χρονος, ο οποίος την περίοδο εκείνη ήταν στους οργανωμένους φιλάθλους συνδέσμου της Δυτικής Αττικής, είχε ερευνηθεί και είχε κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ δεν προέκυψε συμμετοχή του στη δολοφονία του αστυνομικού που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Όπως αποκαλύπτει το skai.gr, ο Έλληνας συλληφθείς στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ είχε εντοπιστεί σε ισόγειο στην Κηφισιά, ενώ από την έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε στο διαμέρισμα μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκαΐνη μικτού συνολικού βάρους 660 γραμμαρίων. Η κατηγορία που του είχε αποδοθεί ήταν «Περί Εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις» (αγοραπωλησίες και χρήση ναρκωτικών ουσιών).

Όσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο που χθες έσπειρε τον τρόμο στα Πατήσια είχε κατηγορηθεί το 2022 για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά πολύ γνωστού επιχειρηματία για το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.