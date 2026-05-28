«The Floor»: Τα «χρυσά τετράγωνα» βγαίνουν από το μανίκι ενώ οι στρατηγικές ανατρέπονται - Δείτε το trailer

Το έβδομο επεισόδιο του «The Floor», που θα μεταδοθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 21:00, στον ΣΚΑΪ, σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση προς τον μεγάλο τελικό! Οι 40 εναπομείναντες παίκτες θα πρέπει να ξεδιπλώσουν ακόμα πιο προσεκτικά το πεδίο γνώσεων, τη στρατηγική και κυρίως την ψυχραιμία τους.

Ο Δημήτρης, μετά το σαρωτικό παιχνίδι που έκανε στο προηγούμενο επεισόδιο, αναδεικνύεται MVP (Most Valuable Player), κατακτώντας 34 τετράγωνα αλλά και ένα πολύτιμο «Χρυσό Τετράγωνο», που μπορεί να το ενεργοποιήσει ανά πάσα στιγμή. Αρκετά πίσω, ακολουθεί ο Λευτέρης (11 τετράγωνα) και ο Φώτης (10 τετράγωνα). Όντας νικητής της τελευταίας μονομαχίας αποχώρησης και με τα παραπάνω «όπλα» στη διάθεσή του, ο Δημήτρης καλείται να ανακοινώσει στον Γιώργο Λιανό και τους αντιπάλους του ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του: θα παραμείνει στην ασφάλεια του «The Floor» ή θα δώσει τη σκυτάλη στην... τυχαία επιλογή;

Ένας νέος παίκτης έρχεται στο προσκήνιο και μπαίνει δειλά - δειλά στο παιχνίδι. Προκαλεί σε αναμέτρηση έναν αντίπαλό του, ο οποίος έχει ήδη 2 τετράγωνα στη διάθεσή του, αλλά δεν αποσπά τη νίκη. Στη συνέχεια, ο «τυχερός» των πρώτων μονομαχιών προχωρά σε... επίδειξη δύναμης και κάνει το μεγάλο βήμα για το πολύτιμο «Χρυσό Τετράγωνο». Μόνο που η συγκεκριμένη αναμέτρηση είναι για γερά νεύρα και σπάει το ρεκόρ εμφάνισης περισσότερων εικόνων στην ιστορία του ελληνικού «The Floor», με 53 εικόνες!

Όταν ένα «Χρυσό Τετράγωνο» καταναλώνεται, δημιουργεί διάθεση για απόκτηση ακόμη ενός. Αυτό σκέφτεται ένας από τους κατόχους του πολύτιμου «όπλου» και συνεχίζει τις μονομαχίες γνώσεων, μέχρι να πετύχει τον στόχο του. Θα γίνει ο πρώτος παίκτης που χρησιμοποιεί και ξανακερδίζει «Χρυσό Τετράγωνο» σε ένα και μόνο επεισόδιο;

Ποιοι θα αποχωρήσουν και ποιοι θα διεκδικήσουν τα 2.000 ευρώ του επεισοδίου; Όσο πλησιάζουμε προς τον μεγάλο τελικό του τρίτου κύκλου, τόσο η αγωνία ανεβαίνει κατακόρυφα και οι στρατηγικές ανατρέπονται από το ένα λεπτό στο άλλο!

Πηγή: skai.gr

