Στη Σουηδία ο Ζελένσκι για την ανακοίνωση συμφωνίας αντιαεροπορικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί σήμερα στη Σουηδία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για την προμήθεια καταδιωκτικών αεροσκαφών Gripen Jas 39 C/D στο Κίεβο.

Η ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος μεταβαίνει στην Σουηδία για την ανακοίνωση συμφωνίας αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Aftonbladet, η Στοκχόλμη θα ανακοινώσει την διάθεση δεκάδων αεροσκαφών Gripen Jas 39 C/D της εταιρείας SAAB στην Ουκρανία.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν τον περασμένο χρόνο σχετική συμφωνία που αφορούσε την αγορά 100-150 αεροσκαφών Jas 39 C/D, του πλέον σύγχρονου μοντέλου του Gripen.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τότε ότι η Ουκρανία αναμένει να παραλάβει τα πρώτα σουηδικά αεροσκάφη εντός του 2026.

Η ανακοίνωση θα γίνει από τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον στην αεροπορική βάση της Ουψάλα.

Η προμήθεια των σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του δανείου της Ευρωπαϊκής Ενωσης προς την Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

