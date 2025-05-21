Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες Τρίτη ότι αναμένει η Ρωσία να παρουσιάσει τους όρους της ενόψει ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία «σε μερικές ημέρες».

«Κάποια δεδομένη στιγμή, μάλλον σύντομα, ίσως σε μερικές ημέρες, πιθανόν εντός της εβδομάδας, η ρωσική πλευρά θα παρουσιάσει τους όρους που θέλει να δει να εκπληρώνονται ώστε να κηρυχθεί ανακωχή», είπε ο κ. Ρούμπιο απευθυνόμενος σε επιτροπή της Γερουσίας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξήγησε ότι το χρονοδιάγραμμα στο οποίο αναφέρθηκε προκύπτει τόσο από την τηλεφωνική συνδιάλεξη τη Δευτέρα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και δική του συνομιλία το σαββατοκύριακο με τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Μόσχα θα αναφερθεί «στους γενικούς όρους που θα επέτρεπαν να προχωρήσουμε προς κατάπαυση του πυρός, κι αυτή η κατάπαυση του πυρός θα μας επιτρέψει κατόπιν να αρχίσουμε λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για να βάλουμε τέλος στον πόλεμο», διαβεβαίωσε ο αμερικανός ΥΠΕΞ.

«Ελπίζουμε πως θα γίνει αυτό. Θεωρούμε ότι ο οδικός χάρτης που θα βάλουν στο τραπέζι οι Ρώσοι θα μας πει πολλά για τις πραγματικές προθέσεις τους», συνέχισε. «Αν πρόκειται για ρεαλιστικό οδικό χάρτη και μπορούμε να εργαστούμε με βάση αυτόν, είναι ένα πράγμα. Αν πάλι περιέχει απαιτήσεις που ξέρουμε πως δεν είναι ρεαλιστικές, θεωρώ πως αυτό θα ήταν αποκαλυπτικό», πρόσθεσε.

Μετά τη συνδιάλεξή του με τον κ. Πούτιν, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε πως η Ρωσία και η Ουκρανία είναι έτοιμες να αρχίσουν «άμεσες» διαπραγματεύσεις για να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο ρώσος πρόεδρος, πιο επιφυλακτικός, είπε πως η Ρωσία θα υποβάλει «υπόμνημα» για την ενδεχόμενη μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

