Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα αμέσως μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα και το Κίεβο θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι η συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών «πήγε καλά».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι το Βατικανό, εκπροσωπούμενο από τον Πάπα, εξέφρασε έντονο ενδιαφέρον να φιλοξενήσει τις συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του ότι οι όροι για την κατάπαυση του πυρός και την ειρηνευτική συμφωνία θα καθοριστούν απευθείας από τη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν μεταξύ τους, εννοώντας ενδεχομένως χωρίς εξωτερικές επιβολές.

«Τους όρους θα διαπραγματευθούν μεταξύ τους τα δύο μέρη, όπως και πρέπει, γιατί μόνο αυτά γνωρίζουν λεπτομέρειες που κανείς άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι η Ρωσία επιθυμεί εμπορική συνεργασία με τις ΗΠΑ μετά το τέλος του πολέμου, ενώ και η Ουκρανία θα μπορούσε να ωφεληθεί, όπως ανέφερε.

«Υπάρχει τεράστια ευκαιρία για τη Ρωσία να δημιουργήσει πλούτο και θέσεις εργασίας», έγραψε, ενώ πρόσθεσε πως και η Ουκρανία θα μπορούσε να επωφεληθεί εμπορικά κατά την ανοικοδόμηση της χώρας της.

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως έχουν ήδη ενημερωθεί ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η πρόεδρος της ΕΕ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Εμανουέλ Μακρόν, η Τζόρτζια Μελόνι, ο Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

Μόλις ολοκλήρωσα τη δίωρη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν της Ρωσίας. Πιστεύω ότι πήγε πολύ καλά. Η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και, πιο σημαντικό, για τον ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ του πολέμου. Τους όρους θα διαπραγματευθούν οι δύο πλευρές, όπως και πρέπει, διότι μόνο αυτά γνωρίζουν λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης που κανείς άλλος δεν γνωρίζει. Ο τόνος και το πνεύμα της συνομιλίας ήταν εξαιρετικά. Αν δεν ήταν, θα το έλεγα τώρα, παρά αργότερα. Η Ρωσία θέλει εκτεταμένο ΕΜΠΟΡΙΟ με τις Ηνωμένες Πολιτείες όταν τελειώσει αυτή η καταστροφική «σφαγή», και συμφωνώ. Υπάρχει τεράστια ευκαιρία για τη Ρωσία να δημιουργήσει μαζικές θέσεις εργασίας και πλούτο. Το δυναμικό της είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ. Ομοίως, η Ουκρανία μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από το εμπόριο κατά τη διαδικασία ανοικοδόμησης της χώρας της. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ξεκινήσουν αμέσως. Το έχω ήδη γνωστοποιήσει στον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, στον Καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και στον Πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχα μαζί τους αμέσως μετά την κλήση μου με τον Πρόεδρο Πούτιν. Το Βατικανό, εκπροσωπούμενο από τον Πάπα, δήλωσε ότι θα ήθελε να φιλοξενήσει τις διαπραγματεύσεις. Ας ξεκινήσει η διαδικασία!

Πηγή: skai.gr

