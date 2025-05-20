Ρωσία - Ουκρανία: Αλληλοκατηγορίες στη σκιά της επικοινωνίας του Τραμπ με τον Πούτιν

Μετωπική σύγκρουση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου σημειώθηκε την Τρίτη, στη σκιά της επικοινωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλάντιμιρ Πούτιν που δεν έφερε τα προσδοκώμενα από τον Αμερικανό πρόεδρο αποτελέσματα.

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τον Πούτιν ότι «κερδίζει χρόνο»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Τρίτη τη Ρωσία ότι «προσπαθεί να κερδίσει χρόνο» για να συνεχίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία, μια ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της εκεχειρίας στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Εάν η Ρωσία συνεχίσει να θέτει μη ρεαλιστικούς όρους και να υπονομεύει την πρόοδο, θα πρέπει να υπάρξουν σκληρές συνέπειες», διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί.

Μετά από χωριστές τηλεφωνικές κλήσεις με τον Ζελένσκι και τον Πούτιν τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας θα ξεκινήσουν «άμεσα».

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να εργαστεί σε ένα «μνημόνιο για μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία», αλλά δεν απάντησε στις εκκλήσεις για 30ήμερη παύση των εχθροπραξιών.

Την Τρίτη, το Κρεμλίνο έδειξε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν κοντά, με τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων να επικαλούνται τον προεδρικό εκπρόσωπο Ντμίτρι Πεσκόφ να λέει ότι «δεν υπάρχουν προθεσμίες και δεν μπορούν να υπάρξουν».

Στο μεταξύ, ο Ζελένσκι ξεκίνησε έναν νέο γύρο διπλωματικών ενεργειών, μιλώντας σε δυτικούς συμμάχους σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την υποστήριξη.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Φινλανδό πρόεδρο, ο Ζελένσκι έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ουκρανία συνεργάζεται με εταίρους για να διασφαλίσει ότι η πίεση στη Μόσχα «θα αναγκάσει τους Ρώσους να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους».

Αυτό συνέβη καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι έχει συμπεριλάβει στη μαύρη λίστα σχεδόν 200 ακόμη πετρελαιοφόρα στον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και προειδοποίησε για «αυστηρότερη απάντηση» εάν η Μόσχα δεν συμφωνούσε σε εκεχειρία στην Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλε κυρώσεις σε 18 ακόμη δεξαμενόπλοια, στο πλαίσιο του πακέτου του που στοχεύει τους Ρώσους στρατιωτικούς προμηθευτές, τις εξαγωγές ενέργειας και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Αυτό ακολούθησε μια μαζική ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία το Σαββατοκύριακο, την οποία αξιωματούχοι του Κιέβου χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα συμμετάσχει σε καμία νέα κύρωση κατά της Ρωσίας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσφατη πρόοδο.

Μιλώντας πριν από τη σύνοδο των υπουργών της ΕΕ την Τρίτη, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας «μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια που έχουμε ακούσει εδώ και τόσο καιρό».

«Ο Πούτιν προφανώς παίζει με χρόνο. Δυστυχώς, πρέπει να πούμε ότι δεν ενδιαφέρεται πραγματικά για την ειρήνη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν έχει μέχρι στιγμής απορρίψει μια κοινή πρόταση ΗΠΑ-Ουκρανίας για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός και την περασμένη εβδομάδα απέρριψε την πρόσκληση του Ζελένσκι για συναντήσεις στην Κωνσταντινούπολη. Ο Τραμπ είχε προσφερθεί να παραστεί στις συνομιλίες εάν ο Πούτιν ήταν εκεί, αλλά ο Ρώσος ηγέτης αρνήθηκε.

Το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει στο παρελθόν προσωρινές εκεχειρίες, μεταξύ άλλων από τις 8 έως τις 11 Μαΐου, που θα συμπέσουν με τους εορτασμούς της νίκης της Ρωσίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Κίεβο αρνήθηκε να συμμετάσχει, δείχνοντας δυσπιστία και απαιτώντας άμεση, διαρκή παύση των εχθροπραξιών.

Μια παρόμοια 30ωρη εκεχειρία το Πάσχα οδήγησε σε μια σύντομη ανάπαυλα στις μάχες, αν και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για εκατοντάδες παραβιάσεις.

«Οι ΗΠΑ κατανοούν την αναποτελεσματικότητα των πιέσεων στη Ρωσία»

Η απόπειρα του Ζελένσκι να διαταράξει τις διαπραγματεύσεις με τη ρωσική αντιπροσωπεία στην Κωνσταντινούπολη απέτυχε παταγωδώς ανέφερε από πλευράς της η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Οι προσπάθειες δημιουργίας χρονοδιαγράμματος για διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι αντιπαραγωγικές διεμήνυσε. Η Μόσχα υποθέτει ότι οι ΗΠΑ κατανοούν την αναποτελεσματικότητα των προσπαθειών άσκησης πίεσης στη Ρωσική Ομοσπονδία, δήλωσε δε.

Οι εικασίες του Ζελένσκι σχετικά με την επιθυμία για ειρήνη πρέπει να υποστηριχθούν από πραγματικές πράξεις υποστήριξε η Ρωσίδα αξιωματούχος.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία αναμένει ότι το ένστικτο του "καθεστώτος" του Κιέβου να διατηρήσει τα απομεινάρια του κράτους θα επικρατήσει, και αυτό θα το αναγκάσει να λάβει μια εποικοδομητική θέση», σημείωσε.

Οι προκλήσεις του ΝΑΤΟ στις χώρες της Βαλτικής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, πρέπει να τύχουν σαφούς αξιολόγησης από τη διεθνή κοινότητα πρόσθεσε.

Οι κατηγορίες κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας για φερόμενη παρέμβαση στις προεδρικές εκλογές της Ρουμανίας είναι αβάσιμες και γελοίες επέμεινε ακόμη η Ζαχάροβα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.