Νέες κυρώσεις που στοχεύουν τον αμυντικό και χρηματοπιστωτικό τομέα της Ρωσίας επέβαλε την Τρίτη το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ενέκρινε σήμερα το 17ο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνούνται να αυξήσουν τις πιέσεις προς το Κρεμλίνο.

Οι 100 νέες κυρώσεις που επέβαλε η το υπουργείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης της Βρετανίας στρέφονται κατά εταιρειών και μεμονωμένων προσώπων που υποστηρίζουν τις στρατιωτικές προσπάθειες της Μόσχας, τις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας και την προπαγάνδα του Κρεμλίνου, καθώς και σε βάρος χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συνδράμουν στη χρηματοδότηση της εισβολής στην Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιβάλλει επίσης κυρώσεις σε βάρος 18 επιπλέον πλοίων του «σκιώδους στόλου» που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις με τους εταίρους τους για την αυστηροποίηση του ανώτατου ορίου τιμής πώλησης του ρωσικού πετρελαίου.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η καθυστέρηση των ειρηνευτικών προσπαθειών απλώς θα εντείνει την αποφασιστικότητά μας να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί και να χρησιμοποιήσουμε τις κυρώσεις μας για να περιορίσουμε την πολεμική μηχανή του Πούτιν», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέβιντ Λάμι.

Πρόσθεσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο, του πολεμοχαρούς» με τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πραγματοποίησε το Σάββατο κατά της Ουκρανίας, στο πλαίσιο των οποίων επλήγη και ένα λεωφορείο στο Σούμι, όπου έχασαν τη ζωή τους εννέα πολίτες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος πρόεδρος και με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ που δεν απέφερε καμία πρόοδο, κατηγόρησε τον Πούτιν «ότι προσπαθεί να αγοράσει χρόνο για να συνεχίσει τον πόλεμο».

Παρά την ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social ότι «ο τόνος και το κλίμα της συνομιλίας ήταν εξαιρετικά», το Κρεμλίνο δήλωσε στη συνέχεια ότι οι δύο ηγέτες δεν συζήτηση το πιθανό χρονοδιάγραμμα για μια κατάπαυση του πυρός.

Επίσης, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στη συνέχεια, μετά την συνομιλία με τον Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καταδείχθηκε η σαφής διάσταση απόψεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων για το θέμα της Ουκρανίας.

Οι Ευρωπαίοι διαμήνυσαν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν την πίεση στο Κρεμλίνο μέσω νέων κυρώσεων εάν ο Πούτιν συνεχίσει να αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν σκοπεύει να επιβάλλει νέες κυρώσεις καθώς «υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει κάποια εξέλιξη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.