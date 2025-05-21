Το Κογκρέσο του Ελ Σαλβαδόρ εγκρίνει τον νόμο για τους «πράκτορες του εξωτερικού»

Το κοινοβούλιο του Ελ Σαλβαδόρ ενέκρινε χθες Τρίτη νόμο ο οποίος προβλέπει επίσης την επιβολή φόρου 30% στις δωρεές από διεθνείς φορείς σε τοπικές οργανώσεις, στο πλαίσιο εκστρατείας πάταξης των «πρακτόρων του εξωτερικού», που επικριτές της κυβέρνησης του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε καταγγέλλουν πως έχει σκοπό να φιμώσει τις ΜΚΟ.

Το Κογκρέσο του κράτους της κεντρικής Αμερικής, στο οποίο κυριαρχεί η προεδρική παράταξη, ενέκρινε τον νόμο με 57 ψήφους υπέρ και τρεις κατά. Θα τεθεί σε εφαρμογή οκτώ ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μέλη της σαλβαδοριανής εθνικής αντιπροσωπείας διαβεβαίωσαν πως το κείμενο θα προωθήσει τη διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργούν τοπικές οργανώσεις και την επιρροή τους στη χώρα. Προβλέπει τη δημιουργία μητρώου, στο οποίο θα είναι υποχρεωμένες να εγγράφονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Τα κεφάλαια που θα εξασφαλιστούν από τον νέο φόρο προορίζονται για την εξυπηρέτηση γενικών, δημόσιων και κοινωνικών συμφερόντων, σύμφωνα με τον νόμο.

«Κλείνουμε νομικό κενό, καθώς μέχρι τώρα οι δραστηριότητες αυτές δεν υπόκεινταν σε συγκεκριμένους κανονισμούς. Οι δραστηριότητες των ‘πρακτόρων του εξωτερικού’ (...) θα επιβλέπονται από αυτό το νέο μητρώο», δήλωσε η βουλεύτρια Σουέσι Καγιέχας, που ανήκει στο κυβερνών κόμμα Νέες Ιδέες (NI), στην ομιλία της.

Σκοπός του είναι «να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία» και να αποτρέψει «μυστικές ξένες επεμβάσεις», επέμεινε.

Την Παρασκευή, εννιά διεθνείς οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, τόνισαν πως με τον νόμο «η κυβέρνηση δεν επιδιώκει μόνο να φιμώσει οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που καταγγέλλουν καταχρήσεις, αλλά και να επιτεθεί απευθείας σε ανθρώπους που ωφελούνται από τη βοήθειά τους».

