Τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία: Το deal που ο Τραμπ ακόμη δεν μπορεί να κλείσει

Της Αθηνάς Παπακώστα

Για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε τη Δευτέρα με τον Ρώσο ομόλογό του ήταν μία πολύ σημαντική υπόθεση. Άδειασε το πρόγραμμά του και επί δύο ώρες προσπαθούσε να… εξακριβώσει εάν ο Βλάντιμιρ Πούτιν θέλει, πράγματι, να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντιθέτως, για τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας το χθεσινό τηλεφώνημα αποδεικνύεται πως δεν ήταν παρά ακόμη μία ημέρα στη δουλειά. Ακολουθώντας πιστά το πρόγραμμά του, όπως είχε οριστεί ήδη εκ των προτέρων, ο Βλάντιμιρ Πούτιν επέλεξε να στριμώξει τον Αμερικανό πρόεδρο σε αυτό, ενώ πραγματοποιούσε επίσκεψη σε σχολείο για χαρισματικά παιδιά στο Σότσι, στη Μαύρη Θάλασσα.

Όσο δε ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίαζε, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, την τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών ως ένα πρώτο βήμα για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι το τηλεφώνημα πήγε καλά και ότι Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν «να αρχίσουν αμέσως συνομιλίες», ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας έκανε σαφές πως δεν κάνει πίσω από τις μαξιμαλιστικές του αξιώσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Κατά τους αναλυτές, η τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών απέδειξε πόσο δύσκολο είναι για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να τερματίσει τον πόλεμο που λίγους μήνες πριν υποσχόταν να τελειώσει σε 24 ώρες. Σημείωναν δε πως όλα, μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι πρόκειται για μία συμφωνία που ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να κλείσει.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει ότι παίρνει αποστάσεις. Μπορεί να μιλά για κατάπαυση του πυρός, αλλά αφήνει το θέμα να το διαχειριστούν τα εμπλεκόμενα μέρη υπογραμμίζοντας πως «οι όροι αυτής της συμφωνίας θα διαπραγματευτούν από τις δύο πλευρές».

Παράλληλα, ενώ αναφέρεται σε κατάπαυση του πυρός, δεν προσθέτει πως απηύθυνε κάποια έκκληση για την επίτευξη αυτής χωρίς όρους και αποφεύγει να επαναλάβει τα περί επιβολής κυρώσεων κατά της Μόσχας στην περίπτωση που ο Πούτιν εξακολουθήσει να συνεχίζει να… διαπραγματεύεται στο μέτωπο.

Περιορίζεται δε να μιλήσει για τη ρωσική επιθυμία ανάπτυξης «εκτεταμένων εμπορικών σχέσεων» ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσίας «μόλις τελειώσει αυτό το καταστροφικό “λουτρό αίματος”», συμπληρώνοντας πως από το εμπόριο θα μπορούσε να επωφεληθεί και η Ουκρανία καθώς, όπως είπε, «ξαναχτίζει τη χώρα της».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στη συνέχεια σε δημοσιογράφους, υπογράμμισε πως πιστεύει ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θέλει ειρήνη, με τη Μόσχα την ίδια ώρα να αποτιμά το αποτέλεσμα της τηλεφωνικής συνομιλίας από τη δική της οπτική γωνία.

Περιγράφοντάς της ως «ουσιώδη και ειλικρινή» ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας τόνιζε από το Σότσι πως βρισκόμαστε «συνολικά, στον σωστό δρόμο», επιμένοντας, ωστόσο, πως «χωρίς τη διευθέτηση των βαθύτερων αιτιών της κρίσης», εκεχειρία δεν μπορεί να υπάρξει.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Βλάντιμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως συμφώνησε με τον Αμερικανό ομόλογό του ότι «η Ρωσία θα προτείνει και θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την ουκρανική πλευρά σε ένα μνημόνιο για μία πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία».

Όπως εξήγησε το εν λόγω μνημόνιο «θα καθορίζει θέσεις, όπως για παράδειγμα, τις αρχές επίλυσης της σύγκρουσης και το χρονοδιάγραμμα μίας ενδεχόμενης συμφωνίας», καθώς επίσης και «τον καθορισμό ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός» αλλά και τη διάρκεια αυτής.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας μετά το πέρας της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ - Πούτιν έσπευσε να προειδοποιήσει πως «είναι ουσιώδες για όλους μας να μην αποστασιοποιηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης, αφού ο μόνος που θα ωφεληθεί από αυτό θα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν».

Προηγουμένως έχοντας και ο ίδιος συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του τού και μάλιστα δύο φορές – μία φορά πριν το τηλεφώνημα Τραμπ με τον Πούτιν και μία αμέσως μετά από αυτό – τού είχε διευκρινίσει πως η Μόσχα «ενδέχεται να προτείνει κάποιους ιδιαιτέρως δύσκολους όρους» για επίτευξη εκεχειρίας, γεγονός το οποίο όπως εξήγησε «θα μπορούσε να αποτελεί κάποιο σημάδι ότι η ρωσική πλευρά δεν είναι πρόθυμη να τελειώσει τον πόλεμο».

Πηγή: skai.gr

