Οσμάν αντί Φαρίντ στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σήμερα (28/05) στις 18:00, στο «Telekom Center Athens», στον πρώψτο μεταξύ τους αγώνα για τα ημιτελικά της Stoiximan Greek Basketball League.

Με τους «πράσινους» να προχωρούν σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων και συγκεκριμένα στην αντικατάσταση του τραυματία Κένεθ Φαρίντ, που υπέστη οστικό οίδημα στο Game 5 με την Βαλένθια, από τον Τσέντι Οσμάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός AKTOR δικαιούται άλλη μια αλλαγή πριν τους τελικούς της φετινής GBL.

