Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, βορειοδυτικά της Ζυρίχης.

Ο ύποπτος συνελήφθη. «Λίγο μετά τις 8.30, ένας άνδρας τραυμάτισε τρία άτομα με μαχαίρι στον σταθμό του Βίντερτουρ. Ο ύποπτος ως δράστης, ένας Ελβετός 31 ετών, συνελήφθη από την αστυνομία», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονίου της Ζυρίχης διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται.

Η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι βίντεο δείχνει έναν άνδρα να βγαίνει τρέχοντας από την αίθουσα αναμονής του σταθμού φωνάζοντας «Αλλάχου Άκμπαρ», μια αραβική φράση που σημαίνει «ο Θεός είναι μεγάλος», σύμφωνα με το Reuters.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος δήλωσε ότι ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι.

Στην περιοχή καταγράφηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού με περαστικούς να τρέχουν για να σωθούν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, σύμφωνα με τη The Sun, δήλωσε: «Έχει στηθεί μια ζώνη αποκλεισμού τουλάχιστον 100 μέτρων. Η περιοχή είναι γεμάτη αστυνομικούς».

Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε: «Έφτασα στον σιδηροδρομικό σταθμό γύρω στις 8:20 π.μ. Σε απόσταση περίπου 30 μέτρων, άκουσα έναν άνδρα πίσω μου να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» πέντε ή έξι φορές, σε έξαλλη και πολύ ταραγμένη κατάσταση».

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων δέκα έως δεκαπέντε περιπολικών, έφτασαν στο σημείο πέντε λεπτά αργότερα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 8:30 π.μ. τοπική ώρα.Ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε σε τοπική εφημερίδα ότι ένας δάσκαλος μπήκε μπροστά από μια ομάδα μαθητών που περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο για να τους προστατεύσει, μεταδίδει η The Telegraph.

Πηγή: skai.gr

