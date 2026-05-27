Με αιχμές κατά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα αλλά και αναφορές στη Μαρία Καρυστιανού τοποθετήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συζήτησης για την Υγεία με θέμα «Το κοινωνικό συμβόλαιο της υγείας: Ο ασθενής στο επίκεντρο», σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Αναφερόμενος στην ονομασία της νέας πολιτικής κίνησης του πρώην πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε σκωπτικά: «Τι να πω για το όνομα; Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «κατακερματισμένο χώρο» στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι «νέα κόμματα δημιουργούνται» και πως «υπάρχει μεγάλη αναταραχή ειδικά στην Αριστερά». Όπως είπε, κοινός παρονομαστής όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι το αίτημα «να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από την πρωθυπουργία», προσθέτοντας όμως ότι αυτό δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση.

«Υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία ανακυκλώνει τα δικά της εσωτερικά ζητήματα σε έναν διαγωνισμό απέναντι σε μια κυβέρνηση που, παρά τα προβλήματά της και τα λάθη της, έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αντιπαραβάλλοντας το κυβερνητικό έργο στην Υγεία με τη συζήτηση που - όπως είπε - κυριαρχεί στην αντιπολίτευση.

Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι τον σέβεται ως πολιτικό αντίπαλο, υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη κριθεί τόσο ως πρωθυπουργός όσο και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, για το νέο κόμμα σχολίασε πως «μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, παρά μια συζήτηση για το μέλλον».

«Ειδική περίπτωση η Καρυστιανού, μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα»

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη Μαρία Καρυστιανού, χαρακτηρίζοντάς την «ειδική περίπτωση». «Είναι ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα», είπε.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε πως διατηρεί «φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή», προσθέτοντας ότι «η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες και δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι σέβεται την κ. Καρυστιανού ως πρόσωπο, σημειώνοντας ωστόσο ότι από τη στιγμή που μπήκε «στην πολιτική αρένα», θα πρέπει να κριθεί για τις πολιτικές της θέσεις. «Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει τίποτα για τα μεγάλα ερωτήματα τα οποία συζητήσαμε σήμερα», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.