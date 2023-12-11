Ρωσία: Η FSB απέτρεψε 18 «τρομοκρατικές επιθέσεις» αυτό τον χρόνο στην Κριμαία

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε σήμερα ότι απέτρεψε 18 "τρομοκρατικές επιθέσεις" αυτό τον χρόνο στην Κριμαία, την οποία προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

Οι αποτραπείσες επιθέσεις περιλαμβάνουν απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του διορισμένου από την Μόσχα επικεφαλής της Κριμαίας, του Σεργκέι Ακσιόνοφ, και ενός φιλορώσου πρώην μέλους του ουκρανικού κοινοβουλίου, του Όλεχ Τσαρίοφ, ανακοίνωσε η FSB όπως μετέδωσε το Interfax.

Η FSB συνέλαβε 18 πράκτορες που εργάζονται για τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τους συνεργούς τους με την κατηγορία της προετοιμασίας δολιοφθοράς, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

