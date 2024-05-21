Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, του thestival.gr δύο γυναίκες τραυματίστηκαν στο κεφάλι όταν έπεσαν καδρόνια από τον πρώτο όροφο πολυκατοικίας, όπου και εκτελούνταν εργασίες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Τσιμισκή, κοντά στο ύψος της Αριστοτέλους, μπροστά στα έκπληκτα μάτια περαστικών γύρω στις 11:00 το πρωί.

Οι δύο γυναίκες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή τους δε φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρή ωστόσο οι δυο γυναίκες θα υποβληθούν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

