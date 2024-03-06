Τις τελευταίες ημέρες οι καιρικές συνθήκες στην Αθήνα είναι ιδανικές, με έναν καταγάλανο ουρανό και τον υδράργυρο να δείχνει 19 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, όλοι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας απολαμβάνουν πολύ τον θερμότερο ελληνικό χειμώνα που έχει καταγραφεί ποτέ.

«Τα νέα όμως δεν είναι καλά ενόψει καλοκαιριού», παρατηρεί η Frankfurter Rundschau. «Διότι η κλιματική αλλαγή θα είναι αισθητή και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με αυξημένες θερμοκρασίες – οι οποίες θα είναι πολύ πιο δυσάρεστες από τον ήπιο χειμώνα.

[…] Στην Ελλάδα η άνοδος των μέσων θερμοκρασιών εκδηλώνεται πρωτίστως με συχνότερους και πιο έντονους καύσωνες. […] Η τάση αυτή ήταν έκδηλη ήδη κατά το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι άνθρωποι σε μεγάλο μέρος της χώρας υπέφεραν από ακραίους καύσωνες που κρατούσαν εβδομάδες ολόκληρες. Στην Αθήνα ο Ιούλιος του 2023 ήταν ο πιο καυτός μήνας από τότε που ξεκίνησαν οι καιρικές καταγραφές, το 1863».

Την ίδια στιγμή η κλιματική αλλαγή αποτελεί μάλλον «και μια μεγάλη πρόκληση και για τον τουριστικό κλάδο. Τον περασμένο Ιούλιο στη Ρόδο ξέσπασαν καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, οι οποίες μαίνονταν για μέρες. Χιλιάδες τουρίστες έπρεπε να απομακρυνθούν επειγόντως από τα ξενοδοχεία όπου διέμεναν και να επιστρέψουν πρόωρα στις πατρίδες τους.

Τα γεγονότα αυτά βέβαια δεν εμπόδισαν την Ελλάδα να σημειώσει νέο ρεκόρ κατά το περασμένο έτος, φιλοξενώντας 32,7 εκατομμύρια επισκέπτες από το εξωτερικό, οι οποίοι απέφεραν έσοδα 20,45 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και φέτος οι κρατήσεις υποδηλώνουν πως θα σημειωθεί περαιτέρω αύξηση της τάξεως του 10%.

Μέχρι στιγμής λοιπόν το επιχειρηματικό μοντέλο των διακοπών στην παραλία φαίνεται πως εξακολουθεί να αποδίδει. Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της τουριστικής βιομηχανίας προετοιμάζονται για το γεγονός ότι μακροπρόθεσμα οι επισκέπτες που θα επιλέγουν να ταξιδέψουν κατά τους ηπιότερους φθινοπωρινούς και ανοιξιάτικους μήνες, θα είναι περισσότεροι.

Η αλλαγή αυτή ήταν φανερή ήδη κατά τους περασμένους μήνες: τον Νοέμβριο ο αριθμός των τουριστών παρουσίασε άνοδο κατά 13% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, ενώ τον Δεκέμβριο η αντίστοιχη αύξηση έφτασε το 32%», καταλήγει η εφημερίδα της Φρανκφούρτης.

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.