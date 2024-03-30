Όλο και πιο αργά μετακινούνται τα κύματα καύσωνα από τις περιοχές που πλήττουν

Τα κύματα υπερβολικής ζέστης επιδεικνύουν ολοένα περισσότερο τάση να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις τοποθεσίες που πλήττουν, στοιχείο το οποίο επιτείνει την επικινδυνότητά τους, υποδεικνύει μελέτη που δημοσιοποιήθηκε χθες Παρασκευή και αποδίδει κατά κύριο λόγο το γεγονός αυτό στην κλιματική αλλαγή.

Προηγούμενες έρευνες καταπιάστηκαν κυρίως με τη συχνότητα και την ένταση των κυμάτων καύσωνα, όμως δεν είναι πολλές αυτές που μελέτησαν το πώς μετακινούνται χωροχρονικά.

Καθώς τα κύματα καύσωνα, όπως ακριβώς και οι καταιγίδες και άλλα μετεωρολογικά φαινόμενα, μετακινούνται από τους ανέμους, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γουέι Τζανγκ, εκ των συγγραφέων της έρευνας, η οποία αναρτήθηκε χθες στον ιστότοπο του επιστημονικού περιοδικού Science Advances.

Στην πορεία των τελευταίων δεκαετιών, τα κύματα καύσωνα επιδεικνύουν την τάση «να μετακινούνται ολοένα βραδύτερα», εξήγησε. Στοιχείο που σημαίνει «πως μπορεί να παραμένουν σε κάποια περιοχή για μεγαλύτερο διάστημα», και αυτό «έχει μεγάλες συνέπειες για τον πληθυσμό της».

Οι ερευνητές ανέλυσαν τα κύματα ζέστης σε παγκόσμια κλίμακα κατά την περίοδο από 1979 ως το 2020, χάρη σε μοντέλα που βασίστηκαν κυρίως σε παρατηρήσεις μετεωρολογικών ραντάρ και δορυφόρων.

Οι αναλύσεις τους έδειξαν πως κάθε δεκαετία, η ταχύτητα μετακίνησης των κυμάτων καύσωνα μειωνόταν κατά περίπου 8 χιλιόμετρα την ημέρα.

Παρατήρησαν ακόμη πως η μέση διάρκεια των καυσώνων πέρασε από τις περίπου 8 ώρες τα χρόνια του 1980 στις 12 στα τέλη της υπό μελέτη περιόδου.

Κατέγραψαν επίσης πως τα κύματα ζέστης φθάνουν πλέον πολύ πιο μακριά από πριν κι επιβεβαίωσαν την αύξηση της συχνότητας αυτών των φαινομένων.

Οι ερευνητές εξέτασαν κατόπιν τον ρόλο της κλιματικής αλλαγής σε αυτές τις μεταβολές. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν κλιματικά μοντέλα κάνοντας προσομοίωση δυο σεναρίων -με και χωρίς τις εκπομπές αερίων τα οποία προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου- και συνέκριναν τα αποτελέσματα με την πραγματική συμπεριφορά των κυμάτων καύσωνα.

«Είναι αρκετά σαφές για εμάς ότι ο κυρίαρχος παράγοντας εδώ, για να εξηγηθεί η τάση αυτή, είναι ανθρωπογενής», με άλλα λόγια ότι οφείλεται «στα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου» που με τη σειρά τους οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, είπε ο Γουέι Τζανγκ, του πανεπιστημίου της πολιτείας Γιούτα.

Δήλωσε πως ανησυχεί ιδίως για τις πόλεις όπου εγκαθίστανται καύσωνες, καθώς για παράδειγμα μπορεί να μην έχουν βλάστηση ή δροσερούς χώρους για τους λιγότερο προνομιούχους κατοίκους τους, που δεν διαθέτουν συσκευές κλιματισμού.

«Τα κύματα ζέστης που ταξιδεύουν πιο μακριά και μετακινούνται πιο αργά θα έχουν πιο καταστροφικές συνέπειες για τη φύση και την κοινωνία στο μέλλον, αν οι εκλύσεις αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου συνεχίσουν να αυξάνονται», προειδοποιεί η έρευνα.

