Στην περιοχή της Δυτικής όχθης, όπου είχε εξαφανιστεί ευθύς εξ αρχής, βρέθηκε το άψυχο σώμα του 14χρονου βοσκού, μετά από επιχείρηση αναζήτησης 24 ωρών.

Σύμφωνα με τους IDF, ο Binyamin Achimair, δέχθηκε τρομοκρατική επίθεση και δολοφονήθηκε.Όπως πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, έχιε ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων, με την υπηρεσία Shin Bet να αναλαμβάνει δράση.

Εντολή Νετανιάχου για εντατική έρευνα

«Η αποτρόπαια δολοφονία του Binyamin Achimair είναι ένα σοβαρό έγκλημα. Στέλνω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Οι δυνάμεις του IDF και της Shin Bet βρίσκονται σε εκτεταμένη καταδίωξη των δολοφόνων και όλων εκείνων που συνεργάστηκαν μαζί τους.

Θα προσεγγίσουμε τους δολοφόνους και τους βοηθούς τους, όπως κάνουμε με οποιονδήποτε βλάπτει τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διέταξε την IDF, τη Shin Bet και την αστυνομία του Ισραήλ να πραγματοποιήσουν ευρείας κλίμακας επιχειρησιακές και μυστικές δραστηριότητες στις παλαιστινιακές πόλεις στην περιοχή της εξαφάνισης.

Ζήτησε επίσης από όλους τους Ισραηλινούς πολίτες να βοηθήσουν τις υπηρεσίες ασφαλείας να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς εμπόδια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.