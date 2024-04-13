Εκατοντάδες ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι εισέβαλαν σε ένα χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την Παρασκευή, πυρπολώντας σπίτια και αυτοκίνητα - και αφήνοντας τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο νεκρό και 25 τραυματίες σε μια ευρεία επιχείρηση για την αναζήτηση ενός νεαρού αγοριού.

Τα ισραηλινά στρατεύματα επενέβησαν όταν δεκάδες έποικοι εισέβαλαν στο al-Mughayyir, ένα χωριό κοντά στη Ραμάλα, οπλισμένοι με όπλα και πέτρες.

BREAKING: This is not Gaza.



This is Ramallah in the West Bank.



Armed Israeli settlers are on a rampage burning Palestinian homes and terrorizing Palestinian families.



This is not self-defense. It’s terrorism.pic.twitter.com/aQ28xG8C0Q — sarah (@sahouraxo) April 12, 2024

Ο 14χρονος αγνοούμενος Benjamin Ahimeir, δε έχει βρεθεί παρά τη βία που ξέσπασε ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα. Ο 14χρονος βοσκός έφυγε νωρίς το πρωί από το αγρόκτημα για να βοσκήσει το κοπάδι του και δεν ξαναέδωσε σημεία ζωής. Η αδερφή του Χάνα, όπως επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων AFP, είπε ότι ήταν εξοικειωμένος με την περιοχή, καθώς πήγαινε συχνά τα πρόβατα να βοσκήσουν.

You would be forgiven for thinking this is Gaza 🇵🇸 and another Israeli 🇮🇱 air strike



It’s not. It’s Al Mughayir in the West Bank after Israeli 🇮🇱 settlers attacked Palestinians 🇵🇸 this evening



It is not ‘defence’.



It is oppression.

It is terror.pic.twitter.com/atxwkfovmQ — Howard Beckett (@BeckettUnite) April 12, 2024

Οι ισραηλινές αρχές ανέπτυξαν ειδικές δυνάμεις, αεροπορικά μέσα και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να ψάξουν στα περίχωρα του Μαλασέι Χα Σαλόμ, στα βορειοανατολικά της Ραμάλα.Στήθηκαν οδοφράγματα και εκατοντάδες στρατιώτες και πολίτες έψαχναν πεζή σε υψώματα και χωράφια. Το απόγευμα, ένοπλοι έποικοι εισέβαλαν στο παλαιστινιακό χωριό και έκαψαν σπίτια, αυτοκίνητα ανοίγοντας παράλληλα πυρ.

Η βία έχει κλιμακωθεί στη Δυτική Όχθη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

Wake the fuck up world!



Israeli settlers, with the protection of Israeli occupation forces, carried out a violent attack on Palestinian homes in the town of Al-Mughayyer in the occupied West Bank.



During the attack, 70 homes and numerous cars were set on fire, and at least 50… pic.twitter.com/J2CgCbTmv0 — Robert Martin 🇵🇸 (@Robert_Martin72) April 13, 2024

