Βίαια επεισόδια στην Δυτική Όχθη μετά την εξαφάνιση ενός 14χρονου αγοριού - Ένας Παλαιστίνιος νεκρός (Βίντεο)

Εκατοντάδες ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σπίτια και αυτοκίνητα

Δυτική όχθη

Εκατοντάδες ένοπλοι Ισραηλινοί έποικοι εισέβαλαν σε ένα χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την Παρασκευή, πυρπολώντας σπίτια και αυτοκίνητα - και αφήνοντας τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο νεκρό και 25 τραυματίες σε μια ευρεία επιχείρηση για την αναζήτηση ενός νεαρού αγοριού.

Τα ισραηλινά στρατεύματα επενέβησαν όταν δεκάδες έποικοι εισέβαλαν στο al-Mughayyir, ένα χωριό κοντά στη Ραμάλα, οπλισμένοι με όπλα και πέτρες. 

Ο 14χρονος αγνοούμενος Benjamin Ahimeir, δε έχει βρεθεί παρά τη βία που ξέσπασε ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη έρευνα. Ο 14χρονος βοσκός έφυγε νωρίς το πρωί από το αγρόκτημα για να βοσκήσει το κοπάδι του και δεν ξαναέδωσε σημεία ζωής. Η αδερφή του Χάνα, όπως επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων AFP, είπε ότι ήταν εξοικειωμένος με την περιοχή, καθώς πήγαινε συχνά τα πρόβατα να βοσκήσουν.

Οι ισραηλινές αρχές ανέπτυξαν ειδικές δυνάμεις, αεροπορικά μέσα και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους για να ψάξουν στα περίχωρα του Μαλασέι Χα Σαλόμ, στα βορειοανατολικά της Ραμάλα.Στήθηκαν οδοφράγματα και εκατοντάδες στρατιώτες και πολίτες έψαχναν πεζή σε υψώματα και χωράφια. Το απόγευμα, ένοπλοι έποικοι εισέβαλαν στο παλαιστινιακό χωριό και έκαψαν σπίτια, αυτοκίνητα ανοίγοντας παράλληλα πυρ.

Η βία έχει κλιμακωθεί στη Δυτική Όχθη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

