Είκοσι πέντε μέλη πληρώματος επιβαίνουν στο πλοίο που κατέλαβε το Ιράν σήμερα κοντά στο Στενό του Ορμούζ, στον Κόλπο, ανακοίνωσε η ιταλο-ελβετική ναυτιλιακή εταιρία MSC.

"Με λύπη επιβεβαιώνουμε ότι το MSC Aries, ιδιοκτησίας της Gortal Shipping Inc, η οποία είναι θυγατρική της Zodiac Maritime, και ναυλώθηκε από την MSC, κατελήφθη από τις ιρανικές αρχές (που επιβιβάστηκαν) με ελικόπτερο" και "υπάρχουν 25 μέλη πληρώματος", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Mediterranean Shipping Company (MSC), που έχει την έδρα της στη Γενεύη.

Η MSC είναι ο διαχειριστής και ο εμπορικός φορέας εκμετάλλευσης πλοίου που κατελήφθη σήμερα από τις ιρανικές αρχές, ανακοίνωσε η διεθνής ναυτιλιακή εταιρία Zodiac Maritime "Η MSC είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών φορτίου και συντήρησης".

Η Zodiac ανήκει εν μέρει στον Ισραηλινό επιχειρηματία Εγιάλ Οφέρ.

Νωρίτερα, οι εταιρίες ναυτιλιακής ασφάλειας Maritime Trade Operations και Ambrey είχαν αναφέρει ότι πλοίο κατελήφθη και κατασχέθηκε από "περιφερειακές αρχές" στο Στενό του Ορμούζ μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράν.

Το περιστατικό αυτό λαμβάνει χώρα εν μέσω αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων από την έναρξη της εκστρατείας του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Το Ιράν έχει απειλήσει με αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές που φέρεται να έκανε το Ισραήλ στο προξενείο του στη Δαμασκό την 1η Απριλίου στις οποίες σκοτώθηκαν επτά αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους δύο ανώτεροι διοικητές.

Πηγή φωτό άρθρου: Marine Traffic

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

