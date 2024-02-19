Δυτική Όχθη: Τρεις Παλαιστίνιοι νεκροί

Τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, ανάμεσά τους μέλος ένοπλης οργάνωσης που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εφόδου του ισραηλινού στρατού, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Οι νέοι θάνατοι γίνονται γνωστοί με φόντο την κατακόρυφη κλιμάκωση της βίας στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ έκρινε ότι η ένταση στη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων ισραηλινών εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων, είναι το «αληθινό εμπόδιο» στη λύση των δυο κρατών για να τερματιστεί η σύγκρουση των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων.

Στην Τούλκαρεμ, δυο άνδρες, 19 και 36 ετών, σκοτώθηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια εφόδου ισραηλινών δυνάμεων στον καταυλισμό προσφύγων, από τους μεγαλύτερους στην περιοχή, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Άλλοι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επιχείρηση αυτή, ανέφερε από την πλευρά της η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε πως δυνάμεις του πήγαν να συλλάβουν τον Μοχάμεντ Ουάφι, που κατ’ αυτόν υπήρχαν υποψίες ότι «συμμετείχε σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και δολοφονίες ανθρώπων που φέρονταν να συνεργάστηκαν μαζί τους στην Τούλκαρεμ».

«Τρομοκράτες άνοιξαν πυρ και πέταξαν εκρηκτικά εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων, οι οποίες ανταπέδωσαν», σκοτώνοντας τον ύποπτο, που ήταν «οπλισμένος», κατά την ίδια πηγή, που πρόσθεσε ότι ισραηλινός αστυνομικός «τραυματίστηκε σοβαρά» και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν, οι Ταξιαρχίες των Μαρτύρων του αλ Ακσά —ο στρατιωτικός βραχίονας της Φάταχ, του κινήματος του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς— εξήραν τη «θυσία» των δυο ανδρών και διευκρίνισαν πως ο Μοχάμεντ Ουάφι ήταν μέλος τους.

Ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισάμ Ουάφι δήλωσε πως ο αδελφός του Μοχάμεντ ήταν «περήφανο μέλος της αντίστασης» και ότι «έδωσε μάχη για σχεδόν μιάμιση ώρα» με τις ισραηλινές δυνάμεις προτού σκοτωθεί.

Άλλος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια συμβάντος σε σημείο ελέγχου κοντά στη Νάμπλους, περίπου 35 χλμ. από την Τούλκαρεμ, ανέφερε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν σε ανακοινωθέν τους πως «εξουδετέρωσαν» άνδρα που «βγήκε από το αυτοκίνητό του, κατευθύνθηκε προς τους (ισραηλινούς) στρατιώτες και συνέχισε να κινείται προς αυτούς χωρίς να δώσει απάντηση» όταν απαίτησαν να σταματήσει και να δώσει τα στοιχεία του.

Η Φάταχ, η κυριότερη παράταξη της Παλαιστινιακής Αρχής, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της τον θάνατο του άνδρα, μέλους των υπηρεσιών ασφαλείας της, που κατ’ αυτή «δολοφονήθηκε εν ψυχρώ».

Μετά την 7η Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός πολλαπλασίασε τις επιχειρήσεις του, που είναι στην πράξη καθημερινές, στη Δυτική Όχθη. Διακηρυγμένος στόχος του είναι να εξαρθρώσει δίκτυα συνδεόμενα με τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις.

Τουλάχιστον 398 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί έκτοτε στη Δυτική Όχθη, είτε από τον στρατό ή από ένοπλους ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το 2023, τα Ηνωμένα Έθνη κατέγραψαν 507 θανάτους Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Επρόκειτο για τον υψηλότερο αριθμό αφότου άρχισαν να τηρούνται συστηματικά δεδομένα για τη βία στην κατεχόμενη παλαιστινιακή περιοχή, το 2005.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή πως από το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχουν συλλάβει 3.100 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων 1.350 που κατ’ αυτές είναι μέλη της Χαμάς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη,την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας στον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967.

Στη Δυτική Όχθη ζουν σήμερα σχεδόν τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι και, ανάμεσά τους, κάπου 490.000 ισραηλινοί έποικοι, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους δυνάμει του διεθνούς δικαίου. Οι Παλαιστίνιοι θεωρούν πως η περιοχή αυτή θα πρέπει να είναι η καρδιά του μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

