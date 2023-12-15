Η Βρετανία, η Ευρωπαϊκή Ενωση και περισσότερες από δέκα ακόμη χώρες, ανάμεσά τους η Αυστραλία και ο Καναδάς, καλούν το Ισραήλ να λάβει άμεσα και συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας των εβραίων εποίκων κατά των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Οχθη.

«Η αύξηση της εξτρεμιστικής βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων είναι απαράδεκτη», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα από την βρετανική κυβέρνηση.

«Πρέπει τώρα να ληφθούν προληπτικά μέτρα για να διασφαλισθεί η αποτελεσματική και άμεση προστασία των παλαιστινιακών κοινοτήτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Χθες, ο βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι για την βία κατά των Παλαιστινίων στην Δυτική Οχθη δεν θα έχουν άδεια εισόδου στην Βρετανία. Αντίστοιχα μέτρα σχεδιάζει να εφαρμόσει και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Η αδυναμία του Ισραήλ στην προστασία των Παλαιστινίων και την δίωξη των εξτρεμιστών εποίκων έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον σχεδόν καθολικής ατιμωρησίας στο οποίο η βία των εποίκων έχει φθάσει σε πρωτοφανή επίπεδα», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση.

Η κατάσταση αυτή «υπονομεύει την ασφάλεια στην Δυτική Οχθη και την περιοχή και απειλεί τις προοπτικές για βιώσιμη ειρήνη».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται από τις αρχές του Οκτωβρίου, οι έποικοι έχουν διαπράξει 343 βίαιες επιθέσεις σκοτώνοντας 8 παλαιστίνιους πολίτες, τραυματίζοντας περισσότερους από 83 και αναγκάζοντας 1.026 Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

