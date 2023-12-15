Ο πρίγκιπας Χάρι πέτυχε σήμερα την καταδίκη του ομίλου που εκδίδει τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mirror να του καταβάλει 140.600 στερλίνες (163.000 ευρώ) ως αποζημίωση και τόκους για άρθρα της που προέκυψαν από την πειρατεία ηχητικών μηνυμάτων.

Ο δικαστής αποφάνθηκε πως 15 από τα 33 επίμαχα άρθρα προέκυψαν από την υποκλοπή των ηχητικών μηνυμάτων τηλεφώνων του μικρότερου γιου του βασιλιά Καρόλου ή του περιβάλλοντός του.

Ο όμιλος της Daily Mirror «ζήτησε ανεπιφύλακτα συγγνώμη».

«Καλωσορίζουμε τη σημερινή ετυμηγορία που δίνει στην επιχείρηση την απαραίτητη σαφήνεια για να αφήσει πίσω της γεγονότα που είχαν λάβει χώρα πριν από πολλά χρόνια», δήλωσε εκπρόσωπος του ομίλου Mirror Group Newspapers (MGN), που εκδίδει τις Daily Mirror, Sunday Mirror και Sunday People.

Ο πρίγκιπας Χάρι εξέφρασε την ικανοποίησή του, μέσω του δικηγόρου του, για την καταδίκη της Mirror και υποσχέθηκε πως θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του στη δικαιοσύνη έναντι του Τύπου.

«Η ετυμηγορία που εκδόθηκε σήμερα με δικαιώνει και μου εμπνέει εμπιστοσύνη», δήλωσε εξ ονόματος του δούκα του Σάσεξ ο δικηγόρος του Ντέιβιντ Σέρμπορν. «Η αποστολή συνεχίζεται», πρόσθεσε.

Ο πρίγκιπας Χάρι είχε καταγγείλει πως από το 1996 και για 15 χρόνια είχε γίνει στόχος του MGN και πως περισσότερα από 140 άρθρα, που δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες του ομίλου, ήταν αποτέλεσμα παράνομης συγκέντρωσης πληροφοριών, αν και η δίκη αφορούσε μόνο 33 απ' αυτά. Ο δικαστής διαπίστωσε ότι παράνομες ενέργειες είχαν συμβάλει σε 15 απ' αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

