Δύο νεκροί και έξι τραυματίες από ρωσική επίθεση στην πόλη Ζαπορίζια

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από μια ρωσική αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Μεταξύ των τραυματιών είναι και ένα 9χρονο αγόρι, πρόσθεσε ο Ιβάν Φεντόροφ στην ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Δεν είναι σαφές ακόμη ποιος ήταν ο στόχος, όμως σε μια φωτογραφία που δημοσιοποίησε ο κυβερνήτης διακρίνεται μια καφετέρια με σπασμένα τα τζάμια.

Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα το απόγευμα στην πόλη.

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι επιτέθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, χωρίς όμως να προκληθούν ζημιές στις κρίσιμες υποδομές του, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA, επικαλούμενο το γραφείο Τύπου του σταθμού, που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την καταγγελία αυτήν από ανεξάρτητες πηγές. Στο παρελθόν και οι δύο πλευρές κατηγορούσαν η μία την άλλη ότι βομβάρδιζαν τον

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

