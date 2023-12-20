Συμφωνήθηκε χθες, μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις, η πλήρης ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης. Αλληλεγγύη στις χώρες της «πρώτης γραμμής».

Μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις τριών και πλέον ετών μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και με την Ευρωβουλή επιτεύχθηκε χθες το βράδυ πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου με τους Ευρωβουλευτές, η οποία θα επιτρέψει στην ΕΕ να έχει για πρώτη φορά πλήρη νομοθεσία για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Οι πέντε νέοι κανονισμοί του λεγόμενου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αφορούν όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τον έλεγχο των παράτυπων μεταναστών κατά την άφιξή τους στην ΕΕ, τη λήψη βιομετρικών δεδομένων, την υποβολή και διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου, τους κανόνες για καθορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για το χειρισμό μιας αίτησης και την αλληλεγγύη στο χειρισμό καταστάσεων κρίσης.

Αλληλεγγύη στις χώρες της «πρώτης γραμμής»

Αναφορικά με την αλληλεγγύη που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις χώρες της λεγόμενης πρώτης γραμμής στην είσοδο μεταναστών, όπως η Ελλάδα, η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει μια κατάσταση κρίσης μπορεί να ζητήσει εισφορές αλληλεγγύης από άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτές οι συνεισφορές θα έχουν τη μορφή είτε μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο από το πιεζόμενο κράτος μέλος σε συνεισφέροντα κράτη μέλη, είτε οικονομικές συνεισφορές ή και άλλα εναλλακτικά μέτρα αλληλεγγύης.

Την συμφωνία χαιρέτισε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με την οποία το Σύμφωνο θα δώσει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της τα εργαλεία να αντιδρούν γρήγορα σε καταστάσεις κρίσης.

Σε περιπτώσεις δηλαδή που αντιμετωπίζουν μεγάλο αριθμό παράνομων αφίξεων ή ακόμη και την εργαλειοποίηση του Μεταναστευτικού από εχθρικές χώρες, οι οποίες επιχειρούν σκόπιμα να αποσταθεροποιήσουν την Ένωση.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, μόλις ολοκληρωθεί τεχνικά η προετοιμασία των νομικών κειμένων θα επικυρωθούν τυπικά από το Συμβούλιο και την Ευρωβουλή, θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ.

