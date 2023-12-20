Ανακοίνωση σε σχέση με τις καταγγελίες για σύγκρουση μεταξύ πυρήνων κεμαλικών και ισλαμιστών αξιωματικών στη Σχολή Πεζικού του τουρκικού στρατού εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Με την ανακοίνωση επιχειρείται να δοθεί απάντηση στις καταγγελίες κεμαλικών κύκλων, αλλά και του ίδιου του προέδρου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Οζγκιούρ Οζέλ για τον τρόπο χειρισμού από τον υπουργό 'Αμυνας του γεγονότος της άρνησης τριών σπουδαστών να βάλουν στο πέτο της στολής τους κονκάρδα με τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ στις 10 Νοεμβρίου, την επέτειο του θανάτου του, και την σκληρή αντίδραση σε αυτό τεσσάρων κεμαλικών συμφοιτητών τους.

Στην απάντησή του το υπουργείο Άμυνας επικεντρώνεται στην πειθαρχική διάσταση του επεισοδίου και όχι στον λόγο για τον οποίο προέκυψε η διένεξη ή στις καταγγελίες περί διείσδυσης πυρήνων των Aδελφών Mουσουλμάνων στη Σχολή Πεζικού.

Κεμαλικοί κύκλοι επισημαίνουν ιδιαίτερα το γεγονός ότι επιφυλάχθηκε η ίδια πειθαρχική και δικαστική μεταχείριση για τους καταγγελλόμενους ισλαμιστές σπουδαστές και τους καταγγέλλοντες κεμαλικούς.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας αναφέρεται ότι θεμέλιο του τουρκικού στρατού και της στρατιωτικής υπηρεσίας αποτελεί η πειθαρχία: «Όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 του νόμου εσωτερικής λειτουργίας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, 'πειθαρχία σημαίνει απόλυτη υπακοή στους νόμους, τις διαταγές και τους προϊσταμένους και σεβασμό στο δίκαιο των υφισταμένων και των προϊσταμένων. Η βάση της στρατιωτικής θητείας είναι η πειθαρχία'».

Σημειώνεται επίσης ότι στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις προτεραιότητα έχει η διατήρηση της καθιερωμένης πειθαρχίας και «δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι κανένα πρόσωπο, γεγονός ή κατάσταση, που μπορεί να κλονίσει τις βασικές αξίες, να παραβιάσει την πειθαρχία και να διαταράξει ή να διαταράξει τη στρατιωτική ιεραρχία, δεν θα γίνει ανεκτό».

«Στο πλαίσιο του σχετικού κανονισμού, αποτελεί στοιχείο πειθαρχίας, κατά τις ημέρες εθνικής μνήμης και εορτασμού, τις τελετές και τις αργίες, η συμπεριφορά σύμφωνα με το περιεχόμενο και τη σημασία των ημερών αυτών. Όπως αποτελεί παράβαση της πειθαρχίας η μη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς, αποτελεί επίσης παράβαση της πειθαρχίας η υπέρβαση των ορίων καθήκοντος, αρμοδιότητας και εξουσίας η παρέμβαση ή η συμπεριφορά με εγκληματικό τρόπο», σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, που επικαλείται τη σχετική νομοθεσία για να αιτιολογήσει την απόφαση να τεθούν σε διαθεσιμότητα όλα τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέλη του στρατιωτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των διοικητών τους.

Σκληρές δηλώσεις για το θέμα έκανε χτες, Τρίτη, ο πρόεδρος του κεμαλικού CHP Οζγκιούρ Οζέλ, που έψεξε τον υπουργό Αμυνας επειδή δεν ανέφερε σε προηγούμενες δηλώσεις του ότι η φωτογραφία που αρνήθηκαν να φορέσουν στο πέτο τους οι ανθυπολοχαγοί σπουδαστές ήταν του Κεμάλ Ατατούρκ. Σε βίντεο ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ έθεσε το ερώτημα αν η κυβέρνηση πήρε το μάθημά της από την απόπειρα πραξικοπήματος στις 15 Ιουλίου του 2016 και, αναφερόμενος στον ίδιο τον υπουργό Άμυνας, τον κατηγόρησε ότι επιχείρησε να δικαιολογήσει τους ισλαμιστές αξιωματικούς, τονίζοντας: «ή θα συνέλθει ή θα τον συνετίσουμε εμείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.