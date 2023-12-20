Η Κομισιόν χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο σχετικά με το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου προς ένα κοινό σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης στην ΕΕ.

Η συμφωνία καλύπτει πέντε βασικές προτάσεις του Συμφώνου:

-Κανονισμός για τον έλεγχο διαλογής στα σύνορα: δημιουργεί ενιαίους κανόνες για την ταυτοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών κατά την άφιξή τους, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια εντός του χώρου Σένγκεν.

-Κανονισμός Eurodac: δημιουργεί κοινή βάση δεδομένων στην οποία θα συγκεντρώνονται ακριβέστερα και πληρέστερα δεδομένα για τον εντοπισμό μη επιτρεπόμενων μετακινήσεων.

-Κανονισμός για τις διαδικασίες ασύλου: εξασφαλίζει ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες για το άσυλο, τις επιστροφές και τα σύνορα.

-Κανονισμός για τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης: δημιουργεί έναν νέο μηχανισμό αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών για την εξισορρόπηση του ισχύοντος συστήματος, στο οποίο για τη συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων ασύλου την ευθύνη φέρουν λίγες μόνο χώρες, καθώς και σαφείς κανόνες σχετικά με την ευθύνη για τις αιτήσεις ασύλου.

-Κανονισμός για τις καταστάσεις κρίσης και ανωτέρας βίας: εξασφαλίζει τη μελλοντική ετοιμότητα της ΕΕ για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της εργαλειοποίησης των μεταναστών.

Μόλις οι προτάσεις αυτές εγκριθούν επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα τεθούν σε εφαρμογή οι πυλώνες του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Η Επιτροπή παρουσίασε το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο τον Σεπτέμβριο του 2020, με στόχο την εξεύρεση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Το Σύμφωνο θα δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο που θα εξισορροπεί την αλληλεγγύη και την ευθύνη των κρατών μελών, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αποτελεσματική και δίκαιη διαχείριση της μετανάστευσης.

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη είναι μια σθεναρή ένωση που μπορεί να δίνει μεγάλες λύσεις στα μεγάλα προβλήματα. Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν την κατάλληλη στιγμή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα βασικά στοιχεία του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στόχος μας ήταν να διαμορφώσουμε μια δίκαιη και ρεαλιστική προσέγγιση για να διαχειριστούμε από κοινού τη μετανάστευση στην ΕΕ. Κάναμε ένα σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζεται για να διαχειριστεί τη μετανάστευση.»

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να διαχειριστούμε τη μετανάστευση με δίκαιο και ομαλό τρόπο, επιτρέποντας στην Ένωση και στα κράτη μέλη της να μεταβούν από ad hoc σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις. Έως ότου τεθούν πλήρως σε εφαρμογή οι νέοι αυτοί κανόνες, η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θέλουμε να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με όλες τις πτυχές του Συμφώνου πριν από τη λήξη της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου.

Γιώργος Φελλίδης

