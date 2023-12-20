Ζευγάρι που ταξίδεψε με διαφορετικά αεροπλάνα την ίδια ημέρα κατάφερε να επιζήσει όταν τα αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν κατέπεσαν.

Ο 30χρονος Stefano Pirilli, βγήκε σώος από τη συντριβή, ενώ η 22χρονη αρραβωνιαστικιά του Antonietta Demasi, τραυματίστηκε ελαφρά.

Η διαβολική σύμπτωση συνέβη αφού οι δυο τους αποφάσισαν να ταξιδέψουν χωριστά με δύο αεροπλάνα προκειμένου να μεταβούν στο Τορίνο για ένα μεσημεριανό ραντεβού με φίλους τους την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με τη daily mail, το διθέσιο Tecnam P92 Echo Super του 30χρονου προσγειώθηκε στο San Gillio αφού αντιμετώπισε δυσκολίες, ενώ το αεροπλάνο της 22χρονης συνετρίβη λίγο αργότερα, 25 χλμ μακριά, στο Busano.

Η πυροσβεστική έσπευσε και στα δύο σημεία και το ζευγάρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τους πιλότους τους.

«Είμαστε τυχεροί που δεν χάσαμε τη ζωή μας, οι σκέψεις μας είναι με τους πιλότους που τραυματίστηκαν. Θέλω μόνο η κοπέλα μου και ο πιλότος να γίνουν καλά, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία», είπε ο Stefano Pirilli.

«Η Κυριακή ήταν μια τέλεια μέρα για αεροπορικό ταξίδι με ηλιοφάνεια, ήταν ο τέλειος τρόπος για διασκέδαση. Ήταν το πρώτο ταξίδι της Antonietta και λυπάμαι τόσο πολύ που συνέβη αυτό», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

