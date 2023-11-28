Αυστηρότερες ποινές, ανανέωση του ορισμού του εγκλήματος διακίνησης μεταναστών καθώς και ενιαίο ευρωπαϊκό κέντρο για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών αναμένεται να περιλαμβάνεται στην πρόταση της Κομισιόν για το νέο νομικό πλαίσιο κατά της δικτύων διακίνησης, ανέφερε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. μιλώντας στο διεθνές συνέδριο κατά των διακινητών στις Βρυξέλλες.

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε ότι είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για την ανανέωση της νομοθεσίας κατά της διακίνησης, η οποία όπως είπε είναι 20 ετών.

«Θα ενημερώσουμε τον ορισμό του εγκλήματος της διακίνησης μεταναστών, θα ενισχύσουμε τις κυρώσεις μας και θα επεκτείνουμε τη δικαιοδοσία μας. Θέλουμε επίσης να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των υπηρεσιών μας με ένα ενιαίο ευρωπαϊκό κέντρο κατά της διακίνησης μεταναστών για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων και την ανταλλαγή πληροφοριών στην Europol. Θα δημιουργήσουμε επιχειρησιακές ομάδες εργασίας, μεταξύ άλλων με χώρες εταίρους, και η Europol θα αναπτύξει προσωπικό για την ενίσχυση της ικανότητας των κρατών μελών στο πεδίο», σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι η διαχείριση κρίσεων είναι σημαντική, ωστόσο δεν είναι αρκετή και χρειάζεται μία απάντηση η οποία θα σταματά τους διακινητές και θα αποτρέπει την απώλεια ζωών.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισήμανε ότι «το πρώτο κομμάτι που θα δουλέψουμε είναι να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από το να εμπιστευτούν τη ζωή τους σε διακινητές», υπογραμμίζοντας ότι αυτό περιλαμβάνει συνεργασία για τη διαχείριση των συνόρων και την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά και «ήπια» εργαλεία, όπως εκστρατείες ενημέρωσης, και νέα εστίαση στην ψηφιακή διακίνηση.

«Οι περισσότερες παράτυπες διελεύσεις σήμερα διαφημίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οργανώνονται σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων και πληρώνονται με ψηφιακή μεταφορά χρημάτων. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο σε διεθνές επίπεδο, με τη συνεργασία με εταιρείες του διαδικτύου. Έτσι, μαζί μπορούμε να αποτρέψουμε τους ανθρώπους από το να θέσουν τη ζωή τους στα χέρια αδίστακτων εγκληματιών», ανέφερε.

Ταυτόχρονα χρειάζεται συνεργασία των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, προσέθεσε η πρόεδρος της Κομισιόν, αναφέροντας ότι πρέπει δεσμευτούν τα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες, αλλά και να σταματήσουν οι οικονομικές ροές των εγκληματικών ομάδων.

