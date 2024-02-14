Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο από drone δείχνει τη στιγμή που ένας διαρρήκτης πέφτει από τη σκάλα σε μια πισίνα του Μπέβερλι Χιλς. Ο άνδρας λίγη ώρα πριν είχε «εισβάλλει» στο συγκεκριμένο σπίτι.

Τα πλάνα από drone, δείχνουν τον αδέξιο -ομολογουμένως- διαρρήκτη να σκαρφαλώνει από ένα παράθυρο και να προσπαθεί να διαφύγει από μια σκάλα που βρισκόταν στην άκρη της πισίνας. Ωστόσο, στη βιασύνη του να διαφύγει, ο άνδρας χάνει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα η σκάλα να γλιστρήσει στο νερό και να τον παρασύρει μαζί της.

Ο άνδρας, αφού κατάφερε να βγει από την πισίνα, προσπάθησε να κρυφτεί στην αυλή, αλλά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, σύμφωνα με το ABC7.

Πηγή: skai.gr

