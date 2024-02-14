Λογαριασμός
Drone «έπιασε» επ' αυτοφώρω διαρρήκτη να πέφτει από σκάλα σε πισίνα του Μπέβερλι Χιλς – Δείτε video

Ο άνδρας, αφού κατάφερε να βγει από την πισίνα, προσπάθησε να κρυφτεί στην αυλή, αλλά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν

Drone

Ένα ξεκαρδιστικό βίντεο από drone δείχνει τη στιγμή που ένας διαρρήκτης πέφτει από τη σκάλα σε μια πισίνα του Μπέβερλι Χιλς. Ο άνδρας λίγη ώρα πριν είχε «εισβάλλει» στο συγκεκριμένο σπίτι. 

Τα πλάνα από drone, δείχνουν τον αδέξιο -ομολογουμένως- διαρρήκτη να σκαρφαλώνει από ένα παράθυρο και να προσπαθεί να διαφύγει από μια σκάλα που βρισκόταν στην άκρη της πισίνας. Ωστόσο, στη βιασύνη του να διαφύγει, ο άνδρας χάνει την ισορροπία του, με αποτέλεσμα η σκάλα να γλιστρήσει στο νερό και να τον παρασύρει μαζί της.

Ο άνδρας, αφού κατάφερε να βγει από την πισίνα, προσπάθησε να κρυφτεί στην αυλή, αλλά οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, σύμφωνα με το ABC7. 

