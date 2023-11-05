Δοκιμή διηπειρωτικού πυραύλου από νέο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο της Ρωσίας

Το νέο πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας, το Imperator Alexander III, εκτόξευσε επιτυχώς έναν διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Bulava, ανακοίνωσε την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Ο πύραυλος, για τον οποίο η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων λέει ότι είναι σχεδιασμένος για να μεταφέρει έως και έξι πυρηνικές κεφαλές, εκτοξεύτηκε από υποβρύχια θέση στη Λευκή Θάλασσα στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Ρωσίας και χτύπησε έναν στόχο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στη χερσόνησο Καμτσάτκα στη Ρωσική Μακρινή Ανατολή, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας.

«Η εκτόξευση ενός βαλλιστικού πυραύλου είναι το τελευταίο στοιχείο των κρατικών δοκιμών, μετά τις οποίες θα ληφθεί απόφαση για την ένταξη του καταδρομικού στο Πολεμικό Ναυτικό», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Το Imperator Alexander III είναι το έβδομο από τα πυρηνικά υποβρύχια κλάσης Russian Project 955 Borei (Arctic Wind) και το τέταρτο της εκσυγχρονισμένης παραλλαγής Borei-A, σύμφωνα με ρωσικές πηγές.

Είναι γνωστά στο ΝΑΤΟ ως υποβρύχια κατηγορίας Dolgoruky, αφού το πρώτο σκάφος, το Yuri Dolgoruky, έγινε το πρώτο νέας γενιάς πυρηνικών υποβρυχίων που εκτοξεύτηκε από τη Ρωσία μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.



Πηγή: skai.gr

