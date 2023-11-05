Ουκρανία: Ο Ζελένσκι «δεν είναι έτοιμος» για συνομιλίες με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι "δεν είναι έτοιμος" για συνομιλίες με τη Ρωσία, εκτός εάν η Μόσχα αποσύρει τα στρατεύματά της από την Ουκρανία.

"(Οι Ηνωμένες Πολιτείες) γνωρίζουν ότι δεν είμαι έτοιμος να μιλήσω με τους τρομοκράτες, γιατί ο λόγος τους δεν αξίζει τίποτα", δήλωσε ο Ζελένσκι στο δίκτυο NBC.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σχολίαζε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συζήτησαν με την κυβέρνησή του για διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ενώ είχε προηγηθεί δήλωση ανώτερου Ουκρανού διοικητή αυτή την εβδομάδα ότι οι δύο στρατοί έχουν παγιδευτεί σε έναν πόλεμο φθοράς και θέσεων.

"Επί του παρόντος, δεν έχω καμία σχέση με τους Ρώσους και γνωρίζουν τη θέση μου", δήλωσε προσθέτοντας ότι πρέπει να εγκαταλείψουν το έδαφός μας και μόνο τότε ο κόσμος θα μπορεί να ξεκινήσει τη διπλωματία".

Η σύγκρουση είναι σε μια "δύσκολη κατάσταση" αλλά όχι σε αδιέξοδο, όπως τόνισε.

"Στη γραμμή του μετώπου, αυτό δεν είναι μυστικό, δεν έχουμε αντιαεροπορική άμυνα", υπενθύμισε.

"Για τον λόγο αυτό, η Ρωσία ελέγχει τον ουρανό. Εάν ελέγχουν όλο τον ουρανό, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα - έως ότου να έχουμε αντιαεροπορική άμυνα".

Η γραμμή του μετώπου, μήκους άνω των 1.000 χιλιομέτρων, έχει μετακινηθεί ελάχιστα εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παρά την αντεπίθεση που διεξάγει η Ουκρανία από τον Ιούνιο σε μια προσπάθεια να απελευθερώσει τα κατεχόμενα εδάφη στην ανατολική και νότια πλευρά της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

