«Καμπανάκι» για την ασφάλεια του αεροδρομίου του Αμβούργου μετά την ομηρία

Η γερμανική αστυνομία τερμάτισε σήμερα το περιστατικό ομηρείας με έναν πατέρα που κράτησε την 4χρονη κόρη του σε αυτοκίνητο στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου για περίπου 18 ώρες και απέκλεισε όλη την κυκλοφορία, εγείροντας ερωτήματα για την ασφάλεια του αεροδρομίου.

«Η κατάσταση ομηρείας τελείωσε, ο άνδρας άφησε το αυτοκίνητο με την κόρη του και συνελήφθη χωρίς αντίσταση από την αστυνομία», ανέφερε η τοπική αστυνομία στο X (πρώην Twitter), διευκρινίζοντας ότι το παιδί «εμφανίζεται καλά στην υγεία του».

Το περιστατικό συνδέεται με μια διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού που είχε ο άνδρας αυτός με την μητέρα του κοριτσιού και ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου γύρω στις 20:00 τοπική ώρα.

Ο άνδρας, ηλικίας 35 ετών, κράτησε την 4χρονη κόρη μέσα στο αυτοκίνητό του το οποίο το στάθμευσε δίπλα σε αεροσκάφος της Turkish Airlines, αφού εισέβαλε στο αεροδρόμιο σπάζοντας με το αυτοκίνητό του την μπάρα στην πύλη του αεροδρομίου και φθάνοντας στην πίστα.

Πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και εκτόξευσε δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο 35χρονος ήθελε να του επιτραπεί να πετάξει για την Τουρκία με την κόρη του, την οποία είχε προηγουμένως απαγάγει από το σπίτι της συζύγου του στο Στάντε, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Αμβούργο.

-- Διαπραγματεύσεις --

Η γερμανική αστυνομία διεξήγαγε πολύωρες διαπραγματεύσεις όλη τη νύχτα και αρκετές ώρες σήμερα για να πείσει τον πατέρα, οπλισμένο και ύποπτο για κατοχή εκρηκτικών, να παραδοθεί.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε το απόγευμα του Σαββάτου και πολλές ώρες σήμερα, επηρεάζοντας δεκάδες πτήσεις και χιλιάδες επιβάτες.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανακοίνωσε, μετά το τέλος της ομηρείας, ότι «προετοιμασίες» ήταν σε εξέλιξη για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η αστυνομία κινητοποίησε μονάδες παρέμβασης, εκτός από ομάδες διαπραγματευτών, που μιλούσαν στα τουρκικά, καθώς και ψυχολόγους.

-- Ερωτήματα για την ασφάλεια --

Ο άνδρας είχε σταματήσει το αυτοκίνητό του δίπλα σε αεροσκάφος της Turkish Airlines που ετοιμαζόταν να αναχωρήσει το βράδυ του Σαββάτου. Όλοι οι επιβάτες του αεροπλάνου απομακρύνθηκαν.

Αυτή η κατάσταση ομηρείας πυροδότησε διαμάχη για τις συνθήκες ασφαλείας γύρω από το αεροδρόμιο του Αμβούργου με πολλούς να αναρωτιούνται πώς ένας άνδρας πέρασε τόσο εύκολα στην πίστα του αεροδρομίου με αυτοκίνητο.

Τον Ιούλιο, περιβαλλοντικοί ακτιβιστές είχαν αποκλείσει την κυκλοφορία στο ίδιο αεροδρόμιο για αρκετές ώρες, εισβάλλοντας με ποδήλατα για μια δράση διαμαρτυρίας κατά της ρύπανσης των αεροσκαφών.

«Πώς είναι δυνατόν ένας πατέρας με το Audi του να μπορεί απλώς να περάσει από μια μπάρα και μετά να αποκτήσει πρόσβαση σε μια ζώνη υψηλής ασφάλειας; Πώς είναι δυνατόν οι ακτιβιστές για το κλίμα να κόψουν αυτούς τους τελευταίους μήνες τους φράχτες που περιβάλλουν τα αεροδρόμια του Αμβούργου, του Βερολίνου ή του Ντίσελντορφ;», αναρωτήθηκε ένας επιφανής εμπειρογνώμονας της εναέριας κυκλοφορίας της Γερμανίας, ο Χάινριχ Γκρόζμπονγκαρντ μιλώντας στο περιοδικό Der Spiegel.Ένας από τους ηγέτες του συνδικάτου της γερμανικής αστυνομίας, ο Χάικο Τέγκατς, σχολίασε από την πλευρά του ότι "είναι δύσκολο να κατανοήσει κάποιος πώς οι υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές προστατεύονται από τσιμεντόλιθους αλλά τα αεροδρόμια, παρόλο που είναι περιοχές υψηλού κινδύνου ασφαλείας, προστατεύονται με ερασιτεχνικό τρόπο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

