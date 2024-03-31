Μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν όχι μόνο στη μονομαχία με τον Ιμάμογλου, αλλά και σε άλλους μεγάλους δήμους της Τουρκίας. Ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναδεικνύεται μεγάλος νικητής καθώς συγκεντρώνει πάνω από το 50% των ψήφων στον μεγαλύτερο δήμο της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια στιγμή στην Άγκυρα υπερβαίνει τις 22 μονάδες η διαφορά μεταξύ του Μανσούρ Γιαβάς και του εκλεκτού του Ερντογάν Τουργκούτ Αλτινόκ.

Τα εκλογικά αποτελέσματα αποτελούν ανατροπή, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, καθώς για πρώτη φορά από το 2002 το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κερδίζει στην επικράτεια με το ποσοστό να αναμένεται να φτάσει στο 40%.

Ειδικότερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου, νυν δήμαρχος και υποψήφιος από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας CHP, προηγείται στις δημαρχιακές εκλογές στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Κωνσταντινούπολη, ανέφερε το NTV.

Με καταμετρημένο το 72,43% των ψήφων, ο Ιμάμογλου λαμβάνει 50,37%, ενώ ο Μουράτ Κουρούμ, ο υποψήφιος από το Κόμμα AKP του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, λαμβάνει το 40,90%.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου προχώρησε σε μια πρώτη δήλωση κατά την οποία εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα.

«Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή και τα παρακολουθούμε με αγωνία. έχουμε πολύ καλή ομάδα και ένα πολύ καλό σύστημα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων. Η εικόνα που έχουμε ικανοποιεί πολύ αλλά δεν πρέπει να μιλάμε πριν να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τον δήμο", ανέφερε ο Ιμάμογλου.

Το ίδιο σκηνικό νίκης παρατηρείται και στην Άγκυρα, με τον δήμαρχο Μανσούρ Γιαβάς να προηγείται με διαφορά άνω των 24 μονάδων με 58,79% στο 47,73% των καταμετρημένων ψήφων έναντι 33,30% του Τουργκούτ Αλτινόκ. Ο νυν δήμαρχος Άγκυρας ανακοίνωσε μάλιστα τη νίκη του με ανάρτηση στο Χ.



Merhaba güzel Başkentin güzel yürekli insanları. 😊



Büyükşehir tamam, ilçe sonuçlarını bekliyoruz. ✅



Sandık görevlilerimiz hariç tüm hemşehrilerimi saat 22.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez binası bahçesine davet ediyorum. 🇹🇷#AnkaraKazandı — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 31, 2024

Στη Σμύρνη, το CHP διατηρεί την ηγεσία της πόλης, με τον Τζεμιλ Τουγκαι να συγκεντρώνει το 48,22% και τον Χαμζά Νταγ (ΑΚΡ): στο 37,07%, με την ενσωμάτωση στο 66,35%.

Νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν βαρόμετρο για τη δημοτικότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καθώς η μάχη είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας όσο και για το μέλλον της χώρας.

Tο αποτέλεσμα στο 36% των καταμετρημένων ψήφων

Στις κάλπες των δημοτικών εκλογών προσήλθαν από το πρωί περίπου 61,5 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι για να εκλέξουν 1.393 δημάρχους και χιλιάδες μέλη δημοτικών συμβουλίων καθώς και τοπικούς άρχοντες δημοτικών διαμερισμάτων και χωριών.

Οι κάλπες άνοιξαν στις ανατολικές επαρχίες στις 7:00 μ.μ και έκλεισαν στις 16:00, ενώ στις δυτικές επαρχίες η ψηφοφορία διήρκεσε από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00.

Νωρίτερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου και ο Μουράτ Κουρούμ άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα με τον νυν δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης να αφήνει σαφείς αιχμές για την ασφάλεια της διεξαγωγής των εκλογών καλώντας τους πολίτες να προστατέψουν τη διαδικασία.

Ειδικότερα, ο Ιμάμογλου ζήτησε από τους πολίτες να προστατέψουν την κάλπη και την ψήφο τους: «Η ψήφος είναι ιερό δικαίωμα στη δημοκρατία μας. Αυτό το δικαίωμα πρέπει να προστατευθεί. Οι κανόνες σχετικά με την προστασία αυτού του δικαιώματος είναι σαφείς, αλλά δυστυχώς, δεδομένου ότι υπάρχουν ελλείψεις στο θέμα αυτό στην Τουρκία, το θέμα αυτό γίνεται σε συνεργασία με τους πολίτες».

Artık söz κεχρί! Ailece oyumuzu kullanıyoruz. https://t.co/rrYNcqLL5O — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 31 Μαρτίου 2024

Από την πλευρά του ο Μουράτ Κουρούμ εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η σημερινή ημέρα ήταν γιορτή για όλους τους πολίτες της Κωνσταντινούπολης και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την εμπιστοσύνη του.

Την κρισιμότητα των εκλογών επισήμανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσερχόμενος για να ψηφίσει, κάνοντας λόγο για εκλογές που θα σηματοδοτήσουν μια νέα εποχή για τη χώρα.

«Πραγματοποιήσαμε πρόσφατα τις βουλευτικές και τις προεδρικές εκλογές. Σήμερα διεξάγουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτές οι δύο εκλογές κούρασαν το έθνος μας, και κούρασαν και εμάς. Επειδή είχαμε μια πολύ έντονη εκστρατεία. Ελπίζω ότι οι τοπικές κυβερνήσεις θα έχουν ένα καλό αποτέλεσμα για τη χώρα και το έθνος μας. Αυτές οι εκλογές θα οδηγήσουν στην έναρξη μιας νέας εποχής στη χώρα μας σε μια σύντομη περίοδο. Αφενός οι βουλευτικές και προεδρικές εκλογές και αφετέρου οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση ελπίζουμε να οδηγήσουν στην αρχή μιας νέας εποχής, ενός νέου αιώνα στη χώρα μας. Μακάρι να συμβεί», δήλωσε ο Ερντογάν.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan cast his ballot for Türkiye’s local elections alongside first lady Emine Erdogan in Istanbul on March 31 pic.twitter.com/tffJwpLM1R — TRT World (@trtworld) March 31, 2024

