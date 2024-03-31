Μια πόλη στη Γαλλία σχεδόν βυθίστηκε μετά από έντονη βροχόπτωση που προκάλεσε υπερχείλιση ποταμού.

Πλάνα από το Σάββατο δείχνουν την πόλη Μονμοριγιόν στη νοτιοανατολική Γαλλία πλημμυρισμένη, με το νερό να ρέει στον κεντρικό δρόμο του και έξω από τα σπίτια.

Οι τοπικές αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για πλημμύρες στην περιοχή και ανέφεραν ότι περισσότεροι από 100 πυροσβέστες και προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων ήταν σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν τους κατοίκους την Κυριακή.

Flooding in Montmorillon, France yesterday reached 4.50 meters, the highest level since 1982...pic.twitter.com/R1x1ItTwvP — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 31, 2024

Πρόσθεσαν ότι περισσότεροι από 350 άνθρωποι είχαν καλέσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από την έναρξη των πλημμυρών.

Περίπου 30 σπίτια εκκενώθηκαν, είπαν, με πάνω από δώδεκα δρόμους να έχουν κλείσει λόγω των πλημμυρών.

The town of Montmorillon in France was submerged in water after heavy rainfall hit the region.



The rain caused the river to overflow, leading to huge floods in the town.https://t.co/TkFT9jTh9g pic.twitter.com/EEHWKP3t0Y — Sky News (@SkyNews) March 31, 2024

Το βράδυ του Σαββάτου, οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις τους, αναφέροντας παράλληλα ότι ένας άνδρας χρειάστηκε διάσωση αφού αγνόησε τις συμβουλές τους και στη συνέχεια βρέθηκε «παγιδευμένος στα νερά» μαζί με τα παιδιά του.



