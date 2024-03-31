Στις κάλπες των δημοτικών εκλογών προσέρχονται από το πρωί περίπου 61,5 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι για να εκλέξουν 1.393 δημάρχους και χιλιάδες μέλη δημοτικών συμβουλίων καθώς και τοπικούς άρχοντες δημοτικών διαμερισμάτων και χωριών.

Οι κάλπες άνοιξαν στις ανατολικές επαρχίες στις 7:00 πμ και θα κλείσουν στις 16:00, ενώ στις δυτικές επαρχίες η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8:00 το πρωί έως τις 17:00.

Το ενδιαφέρον της σημερινής αναμέτρησης στρέφεται στη μάχη για τον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης, όπου αναμετρώνται ο νυν δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου και ο εκλεκτός του προέδρου Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ.

Κοινή ωστόσο είναι η εκτίμηση ότι πρόκειται για μονομαχία μεταξύ του Ερντογάν και του Ιμάμογλου.

Ο τελευταίος κατάφερε στις εκλογές του 2019 να πάρει τον δήμο της Κωνσταντινούπολης από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, έπειτα από 25 χρόνια. Για τον Ερντογάν η ανάκτηση του δήμου της Κωνσταντινούπολης, από όπου ξεκίνησε την αναρρίχησή του στην πολιτική έγινε έκτοτε στόχος ζωής.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι ελαφρώς άνοιγε η ψαλίδα υπέρ του Ιμάμογλου έναντι του εκλεκτού του Ερντογάν Μουράτ Κουρούμ, παρόλα αυτά η μάχη παραμένει αμφίρροπη.

Ο Ερντογάν έχει αναλάβει προσωπικά το βάρος της προεκλογικής εκστρατείας. Μόνο το τελευταίο 48ωρο οργάνωσε έξι προεκλογικές συγκεντρώσεις, όλες στην Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο πράττουν και οι υπουργοί του που «όργωσαν» την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές την Κωνσταντινούπολη, γεγονός που οδήγησε όμως στην αφάνεια τον Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ιδιαίτερα χαρισματικός.

Σε μία τελευταία κίνηση εντυπωσιασμού της ισλαμιστικής βάσης του εκλογικού σώματος, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες, ο Ερντογάν, συνοδευόμενος από τον Κουρούμ, προσευχήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Αγία Σοφία και επισκέφθηκε την ισλαμική αδελφότητα του «Ισμαΐλ Αγά», μία άτυπη θρησκευτική οργάνωση με πολιτική επιρροή.

Το αποτέλεσμα των σημερινών δημοτικών εκλογών μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τον έλεγχο του προέδρου Ερντογάν στο πολιτικό σύστημα και να ανοίξει τον δρόμο για την συνταγματική αναθεώρηση που θα ενισχύσει τις εξουσίες του. Θα του δώσει επίσης πρόσβαση στις τεράστιες δυνατότητες, πολιτικές και οικονομικές, της Κωνσταντινούπολης για να ενισχύσει επίσης την εξουσία του.

Η Κωνσταντινούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων επισήμως, ίσως και των 20 εκατομμυρίων ανεπίσημα, πληθυσμιακά είναι μεγαλύτερη από 131 χώρες του κόσμου, παράγει το 30 έως 40% του τουρκικού ΑΕΠ, διαχειρίζεται έναν τεράστιο προϋπολογισμό και κατέχει τα ακριβότερα «φιλέτα» ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Σε περίπτωση όμως που δεν καταφέρει να πάρει πίσω τον δήμο Κωνσταντινούπολης, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία και ανοίγει ο δρόμος για τον νυν δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου να γίνει ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, αν το επιτρέψουν οι εσωτερικές έριδες στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), στο οποίο ανήκει.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας του και της προεκλογικής εκστρατείας ο Ιμάμογλου είχε να αντιμετωπίσει ολόκληρο τον κυβερνητικό μηχανισμό, αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η ετερόκλητη συμμαχία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις περυσινές προεδρικές εκλογές διελύθη εις τα εξ ων συνετέθη και κατέρχεται σε αυτές τις εκλογές κατακερματισμένη.

Λίγο πριν αρχίσουν οι περιορισμοί στην προεκλογική εκστρατεία χτες, ο Εκρέμ Ιμάμογλου απηύθυνε έκκληση στους ψηφοφόρους όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να προσέλθουν στις κάλπες με υπερκομματική στάση για μία «ισχυρή συμμαχία του λαού και της συνείδησης».

Αποφασιστικής σημασίας για τον Ιμάμογλου θεωρείται η ψήφος των Κούρδων ψηφοφόρων του νεοσύστατου Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), το οποίο δεν τον στηρίζει μεν επισήμως, όμως του «έκλεισε το μάτι», κατεβάζοντας μία αδύναμη υποψηφιότητα στην Κωνσταντινούπολη. Ο νυν δήμαρχος αντλεί ένα σημαντικό ποσοστό από τη «δεξαμενή» των Κούρδων ψηφοφόρων, ωστόσο στο κόμμα δεν συμφωνούν όλοι για το εάν θα πρέπει να στηρίξουν τους υποψηφίους του DEM ή να στηρίξουν τον Ιμάμογλου.

Αφόρητες ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή οι πιέσεις στο μικρό ισλαμιστικό κόμμα του Φατίχ Ερμπακάν, γιου του πρώην πρωθυπουργού και ιστορικού ηγέτη του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ, Νετζμετίν Ερμπακάν. Το Κόμμα της Νέας Ευημερίας του οποίου ηγείται συγκεντρώνει την ψήφο διαμαρτυρίας των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του Ερντογάν, κυρίως των συνταξιούχων που λυγίζουν υπό το βάρος της ακρίβειας, αλλά και των ισλαμιστών που, παρά τη σκληρή ρητορική Ερντογάν κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα, τον κατηγορούν ότι συνεχίζει και μάλιστα αυξάνει το εμπόριο με το Ισραήλ. Το ποσοστό της τάξεως του 3% που εκτιμάται ότι μπορεί να πάρει, μπορεί να στερήσει από τον Κουρούμ τη νίκη.

Την πρωτεύουσα Άγκυρα την έχασε το κυβερνών AKP επίσης στις εκλογές του 2019, μαζί με την Κωνσταντινούπολη, από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος εκτιμάται ότι θα την κρατήσει και στις σημερινές εκλογές, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Ο δήμαρχος της Άγκυρας χαίρει αποδοχής και στο εθνικιστικό και συντηρητικό τμήμα του εκλογικού σώματος. Ορισμένες δημοσκοπήσεις προέβλεπαν μάλιστα ότι μπορεί να επικρατήσει έναντι του υποψηφίου του ΑΚΡ, Τουρκκούτ Αλτίνοκ, με ποσοστό έως και 60%.

Η Σμύρνη, τρίτη μεγαλούπολη της χώρας, αποτελεί παραδοσιακά προπύργιο των κεμαλιστών, και παραμένει εκτός δυνατοτήτων του ΑΚΡ, παρά τη φθορά του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), λόγω εσωτερικής σύγκρουσης σε τοπικό επίπεδο μεταξύ του απερχόμενου δημάρχου Τουντς Σογέρ και του νέου υποψηφίου του CHP, Τζεμίλ Τουγκάι.

