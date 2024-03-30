Στις κάλπες προσέρχονται αύριο 61 εκατομμύρια Τούρκοι ψηφοφόροι για να εκλέξουν τους δημάρχους τους, με το «διαμάντι του στέμματος» να μην είναι άλλο από την Κωνσταντινούπολη, όπου ο εκλεκτός του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μουράτ Κουρούμ, αναμετράται με τον ισχυρό -όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις- Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας Sonar, η οποία έχει να επιδείξει στο ενεργητικό της την επιτυχή πρόβλεψη του αποτελέσματος των εκλογών του 2023, ο Ιμάμογλου πάει την Κυριακή στις κάλπες με ένα αρκετά ασφαλές προβάδισμα.

Συγκεντρώνει 47,3% έναντι 40,4% για τον Μουράτ Κουρούμ, ο οποίος είχε διατελέσει πρώην υπουργός Περιβάλλοντος του Ερντογάν χωρίς ωστόσο να είναι ένα ιδιαίτερα προβεβλημένο πολιτικό πρόσωπο.

Εξάλλου, δημοσκόπηση, πριν από λίγες ημέρες, της εταιρείας Metropoll προέβλεπε και αυτή άνετο προβάδισμα για τον Ιμάμογλου με διαφορά 10 μονάδων.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Οζέρ Σεντάρ, σχολίαζε πως «την πρώτη μας έρευνα την είχαμε ξεκινήσει τον περασμένο Δεκέμβριο όπου είχαν γίνει γνωστές οι δυο υποψηφιότητες, του Εκρέμ Ιμάμογλου και του Μουράτ Κουρούμ. Τότε είχαμε βρει διαφορά 15 μονάδων υπέρ του Ιμάμογλου. Τον Ιανουάριο η διαφορά των δυο υποψηφίων δημάρχων μειώθηκε στις 4 μονάδες. Στην έρευνα που ξεκινήσαμε από την 1η Μαρτίου διαπιστώσαμε όμως πως η διαφορά υπέρ του Ιμάμογλου μεγαλώνει και πάλι και από τις 3-4 μονάδες αυξήθηκε στις 9 μονάδες και με την αναγωγή φτάνουμε στις 10 μονάδες διαφορά».

«Η ήττα δε θα βλάψει την εικόνα του αρχηγού»

Μάλιστα, διεθνή μέσα σχολίαζαν ότι μια ενδεχόμενη ήττα του Κουρούμ δε θα αμαύρωνε την εικόνα του αρχηγού του κράτους, ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του μέχρι την απόλυτη κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας από τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης τη δεκαετία του 1990 (1994-1998).

Εκτός της Κωνσταντινούπολης, και η Άγκυρα αναμένεται να παραμείνουν στα χέρια του σοσιαλδημοκρατικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του κύριου σχηματισμού της αντιπολίτευσης που είχε κερδίσει τις δύο πόλεις πριν από πέντε χρόνια.

Η Σμύρνη, τρίτη πόλη της χώρας και προπύργιο του CHP, φαίνεται να παραμένει εκτός της εμβέλειας του κόμματος του Ερτνογάν, AKP.

Το κυβερνών κόμμα μπορεί να οπισθοχωρήσει σε μεγάλες πόλεις της Ανατολίας προς όφελος ενός υπερσυντηρητικού σχηματισμού (Γενιντέν Ρεφάχ), προβλέπουν αναλυτές, οι οποίοι επισήμαναν μικρότερη προσέλευση στις συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσία του αρχηγού του κράτους - πιθανόν εξαιτίας της νηστείας του Ραμαζανιού.

Αναλυτές πάντως σχολιάζουν πως μια ενδεχόμενη επικράτηση του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αντιπροσωπεύει το 18% του πληθυσμού της Τουρκίας και το ένα τρίτο της οικονομίας της, θα μπορούσε να του προσφέρει ένα σκαλοπάτι για την εξουσία.

Οι «τελευταίες εκλογές» για τον Ερντογάν;

Στην εξουσία από το 2003, πρώτα ως πρωθυπουργός και μετά ως πρόεδρος από το 2014, ο Ερντογάν ανακοίνωσε στις αρχές Μαρτίου ότι αυτές οι δημοτικές θα είναι οι «τελευταίες εκλογές» που οργανώνονται υπό την εξουσία του, καθώς το σημερινό σύνταγμα δεν του επιτρέπει να διεκδικήσει νέα θητεία, εκτός αν γίνουν πρόωρες εκλογές.

Παρατηρητές διατυπώνουν εικασίες σχετικά μ' αυτές τις δηλώσεις του προέδρου, ο οποίος γιόρτασε τα 70 χρόνια του στα τέλη Φεβρουαρίου: ειλικρινής αποχαιρετισμός ή ελιγμός με στόχο να πεισθούν οι Τούρκοι να δώσουν για τελευταία φορά λευκή επιταγή στο κόμμα του;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.