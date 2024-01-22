Αποδοκιμάζει τη θητεία Λαγκάρντ το προσωπικό της ΕΚΤ

Ακατάλληλη να ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κρίνουν την πρόεδρο Κριστίν Λαγκάρντ οι πλειοψηφία των υπαλλήλων, σύμφωνα με άρθρο του POLITICO.

Σε έρευνα της συνδικαλιστικής οργάνωσης του προσωπικού της ΕΚΤ, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να ηγηθεί της ΕΚΤ τώρα, με το 50,6 τοις εκατό των ερωτηθέντων να κατατάσσουν τις συνολικές επιδόσεις της κατά το πρώτο εξάμηνο της οκταετούς θητείας της ως «πολύ φτωχές» ή «φτωχές».

Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις καλές αναφορές που έλαβαν οι προκάτοχοί της Μάριο Ντράγκι και Ζαν Κλοντ Τρισέ σε παρόμοιες έρευνες στο τέλος της θητείας τους. Λιγότερο από έναν στους 10 κατέταξε τον Ντράγκι «πολύ φτωχό» ή «φτωχό», ενώ το 55 τοις εκατό αξιολόγησε την απόδοσή του «πολύ καλή» ή «εξαιρετική». Μόνο το 14,5 τοις εκατό των ερωτηθέντων χαρακτήρισε τη θητεία του Τρισέ ως «πολύ φτωχή» ή «φτωχή».

Σχόλια στην έρευνα, στην οποία απάντησαν 1.159 άτομα από περίπου 4.500 υπαλλήλους της ΕΚΤ, απηχούν τη δυσαρέσκεια, αναφέροντας μάλιστα ότι η Λαγάρντ «μπήκε πολύ βαθιά στην πολιτική και χρησιμοποιεί την ΕΚΤ για να ενισχύσει την προσωπική της ατζέντα, κάτι που δεν βοήθησε τη φήμη της κεντρικής τράπεζας».

«Ο Μάριο Ντράγκι ήταν εκεί για την ΕΚΤ ενώ η ΕΚΤ φαίνεται να είναι εκεί για την Κριστίν Λαγκάρντ», έγραψε ένα μέλος του προσωπικού.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ χαρακτήρισε την έρευνα εσφαλμένη, λέγοντας ότι «η Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πλήρως επικεντρωμένοι στην αποστολή τους και έχουν εφαρμόσει πολιτικές για να ανταποκριθούν σε πρωτοφανή γεγονότα τα τελευταία χρόνια, όπως η πανδημία και οι πόλεμοι», είπε.

Η ΕΚΤ είπε ότι λαμβάνει σχόλια από το προσωπικό μέσω τακτικών ερευνών που γίνονται σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και ότι αυτές συνήθως αντλούν περίπου 3.000 απαντήσεις.

Έλλειψη στόχου

Μόνο το 38% των ερωτηθέντων δήλωσε στήριξη στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής που ελήφθησαν υπό τη Λαγκάρντ, με το υπόλοιπο να χωρίζεται μεταξύ εκείνων που αποδοκίμασαν και εκείνων που δεν εξέφρασαν άποψη. Αντίθετα, ο Ντράγκι απολάμβανε την έγκριση του 64% στο τέλος της θητείας του.

Σημειώνεται ότι η Λαγκάρντ, αντιμετώπισε μερικές από τις πιο δύσκολες προσκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας πανδημίας και του πολέμου στην Ουκρανία που συνδυαστικά δημιούργησαν μια ιστορική άνοδο του πληθωρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ανησυχητικά, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι η ΕΚΤ δεν θα μπορέσει να επιτύχει την επιστροφή στη σταθερότητα των τιμών που είχε υποσχεθεί. Στο 2,9% τον Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη βρίσκεται πολύ μακριά από το ανώτατο όριο του 10,6%, αλλά παραμένει σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2%.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΚΤ θα πρέπει να επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της σκοπό για τη μείωση του πληθωρισμού, είπε το προσωπικό.

«Η ΕΚΤ έχει επικεντρωθεί σε θέματα πέρα από τις αρμοδιότητές της σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός ήταν στο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία της ΕΕ», είπε ένα μέλος του προσωπικού. Εκτός από τις συχνές παρεμβάσεις σε θέματα όπως η ισότητα των φύλων, αρκετοί αναφέρθηκαν στην απόφαση της ΕΚΤ να πάρει μέρος στην ένοπλη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ως παράδειγμα, ενώ άλλοι ισχυρίστηκαν ότι γίνονται υπερβολικά ταξίδια για σκοπούς που δεν σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες της ΕΚΤ.

Παρά τη δυσαρέσκεια, υπήρξε σαφής υποστήριξη υπέρ της Λαγκάρντ σε ορισμένους τομείς. Η πλειοψηφία υποστήριξε την απόφασή της να συμπεριλάβει την προστασία του περιβάλλοντος στις δράσεις της ΕΚΤ, μια από τις καθοριστικές πρωτοβουλίες της προεδρίας της.

Η Λαγκάρντ μπορεί να μην εκπλήσσεται από το γεγονός ότι κατέγραψε χειρότερες γνώμες για τη νομισματική πολιτική από τον Ντράγκι, ο οποίος πιστώνεται ότι έσωσε μόνος του το ευρώ, αλλά αυτό που μπορεί να βρει σοκαριστικό είναι ότι σημείωσε επίσης πολύ χειρότερα σκορ από τον Ντράγκι και τον Τρισέ σε εσωτερικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών ζητημάτων της για την προώθηση της διαφορετικότητας και τη λήψη αποφάσεων χωρίς αποκλεισμούς.

Και οι δύο προκάτοχοί της έλαβαν επίσης κακή βαθμολογία για τους χειρισμούς τους σε ζητήματα εσωτερικών υποθέσεων.



Πηγή: skai.gr

