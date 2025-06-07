Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στο πρακτορείο ειδήσεων Associated Press την πρόσβαση σε ορισμένες εκδηλώσεις που καλύπτονται από ΜΜΕ, αφού εφετείο ανέστειλε προηγούμενη δικαστική απόφαση που διέταζε την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί σε βάρος του AP.

Η ετυμηγορία ομοσπονδιακού εφετείου στην Ουάσινγκτον μπλοκάρει προσωρινά την εντολή του δικαστή Τρέβορ ΜακΦάντεν, ο οποίος στις 8 Απριλίου αποφάνθηκε πως η κυβέρνηση Τραμπ οφείλει να επιτρέψει σε δημοσιογράφους του AP την πρόσβαση σε εκδηλώσεις που καλύπτονται από τους εκπροσώπους του Τύπου στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου και στο προεδρικό αεροσκάφος (Air Force One) μέχρι να εξεταστεί η προσφυγή του πρακτορείου ειδήσεων κατά των περιορισμών που του έχουν επιβληθεί.

Το AP κατέθεσε αγωγή τον Φεβρουάριο, αφότου ο Λευκός Οίκος περιόρισε την πρόσβαση του ειδησεογραφικού πρακτορείου λόγω της απόφασής του να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ονομασία «Κόλπος του Μεξικού» στα ρεπορτάζ του, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ με διάταγμά του μετονόμασε την περιοχή σε «Κόλπο της Αμερικής».

Οι δικηγόροι του AP υπογράμμισαν πως η απόφαση Τραμπ παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ, η οποία προστατεύει την ελευθερία του λόγου. Έχει εξηγήσει ότι ο Κόλπος του Μεξικού έχει το όνομα αυτό εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια, ενώ έχει επισημάνει ότι η αλλαγή της ονομασίας από τον Τραμπ ισχύει μόνο στις ΗΠΑ, καθώς οι υπόλοιπες χώρες και οι διεθνείς θεσμοί δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτή.

Ο δικαστής ΜακΦάντεν, ο οποίος διορίστηκε από τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προεδρικής θητείας του, δήλωσε πως εάν ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να απαγορεύει την πρόσβαση σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους λόγω των απόψεών τους.

Οι δικηγόροι της κυβέρνησης Τραμπ υποστήριξαν πως η πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του προέδρου των ΗΠΑ και ότι η ετυμηγορία του δικαστή ΜακΦάντεν παραβιάζει το δικαίωμα του προέδρου να αποφασίζει σε ποιους θα επιτρέψει την πρόσβαση σε ευαίσθητους χώρους. «Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει στον πρόεδρο να λαμβάνει υπόψη προηγούμενη δημοσιογραφική κάλυψη κατά την αξιολόγηση του βαθμού πρόσβασης που θα παραχωρήσει σε αυτόν τον δημοσιογράφο», ανέφερε η νομική ομάδα που εκπροσωπεί την κυβέρνηση, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Στις 16 Απριλίου, το AP κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ ότι αψήφησε δικαστική εντολή συνεχίζοντας να αποκλείει τους δημοσιογράφους του από ορισμένες εκδηλώσεις και στη συνέχεια επιβάλλοντας περιορισμούς σε άλλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, συμπεριλαμβανομένων των Reuters και Bloomberg.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.